Полиция показала видео задержания нацгвардейца, расстрелявшего караул

Руководитель Патрульной полиции Евгений Жуков выложил видео задержания нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре.

Источник: Жуков в Facebook

Детали: На видео видно, что Рябчука задерживает нарад патрульных. Слышно, как полицейские кричат ​​преступнику "лежать!", задерживают его, а также передают коллегам по рации. Жуков также отметил риски которым подвергались правоохранители, ведь задерживаемый был вооружен автоматом Калашникова.

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Прямая речь: "Много расписывать не буду. Очевидно, что одна очередь из 20 метров и первый экипаж уничтожен… Максимальный риск для жизни. Максимальный адреналин. Максимальный контроль.

И... человечность, какой бы ни был стрелок. Никогда не сомневайтесь и поддержите свою патрульную полицию!

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Потому что этим ребятам как никогда нужна Ваша поддержка. Надеюсь, что государство также обратит внимание на риски и денежное обеспечение личного состава".

Что предшествовало: В Государственном бюро расследований утверждают, что солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, сам сдался правоохранителям. В органе следствия заявили, что подозреваемый срочник, находясь в селе Подгородное, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

В полиции говорят, что получили больше десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. При отработке одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего.

Предыстория: