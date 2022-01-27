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Полиция показала видео задержания нацгвардейца, расстрелявшего караул

Четверг, 27 января 2022, 12:04
Полиция показала видео задержания нацгвардейца, расстрелявшего караул
фото полиции

Руководитель Патрульной полиции Евгений Жуков выложил видео задержания нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре.

Источник: Жуков в Facebook

Детали: На видео видно, что Рябчука задерживает нарад патрульных. Слышно, как полицейские кричат ​​преступнику "лежать!", задерживают его, а также передают коллегам по рации. Жуков также отметил риски которым подвергались правоохранители, ведь задерживаемый был вооружен автоматом Калашникова.

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Прямая речь: "Много расписывать не буду. Очевидно, что одна очередь из 20 метров и первый экипаж уничтожен… Максимальный риск для жизни. Максимальный адреналин. Максимальный контроль.

И... человечность, какой бы ни был стрелок. Никогда не сомневайтесь и поддержите свою патрульную полицию!

ВИДЕО ДНЯ

Потому что этим ребятам как никогда нужна Ваша поддержка. Надеюсь, что государство также обратит внимание на риски и денежное обеспечение личного состава".

Что предшествовало: В Государственном бюро расследований утверждают, что солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, сам сдался правоохранителям. В органе следствия заявили, что подозреваемый срочник, находясь в селе Подгородное, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

В полиции говорят, что получили больше десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. При отработке одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего.

Предыстория:

  • 27 января в 03 час. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
  • По данным полиции, погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина.
  • В 9:30 по ул. Крайней в городе Подгородное убийцу задержали полицейские.
  • Командование и личный состав НГУ выразили соболезнования родным и близким погибших. Расследование обстоятельств трагического события будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах преступления и кадровых выводов.

Украинская правда
Темы: НацгвардияДнепрполиция
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