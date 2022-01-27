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"Щоб не доповіли, пальнув в операторшу" – затриманий солдат розповів хронологію своїх дій

Четвер, 27 січня 2022, 12:29
Щоб не доповіли, пальнув в операторшу – затриманий солдат розповів хронологію своїх дій
ФОТО НАЦПОЛІЦІЇ

Затриманий солдат Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі у Дніпрі, розповів хронологію своїх дій.

Джерело: відео Telegram-каналів, "Київ.Оперативний"

Пряма мова: "Я беру автомат… Я заряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які знаходяться в КЗЗ…

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Після чого я знав, що операторша зв’язується з частиною кожні 30 хвилин, щоб доповісти про обстановку, і я, щоб вона не доповіла, пальнув по ній.

Після чого я зайшов у відкритий сейф і забрав усі заряджені ріжки, які зміг закинути у рюкзак".

Деталі: Рябчук розповів, що далі пішов на КПП і попросив, щоб його випустили з території заводу "Южмаш", де сталася трагедія, але жінка-вахтер його не випускала.

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Пряма мова: "Я вистрілив їй в голову. Відкрив одні із дверей виходу і почав стріляти по дверному замку, сподіваючись вийти, але у мене нічого не вийшло. Я побродив по заводу. Знайшов місце, де зможу перестрибнути, перерізав дріт і перестрибнув через огорожу".

Деталі: Коли хлопець покинув територію заводу, то спочатку шукав, де сховатися у житловому кварталі, а потім вийшов на трасу та зупинив автомобіль, який підкинув його до місця, де його згодом затримали правоохоронці. 

Він також заявив, що "пішов, куди очі дивляться" після того, як його висадили з авто. А зброю та набої, за словами Рябчука, він заховав у недобудові поруч.

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв варту НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ДніпронападзброяНацгвардія
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