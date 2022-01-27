"Чтобы не доложили, пальнул в операторшу" – задержанный солдат рассказал хронологию своих действий

Задержанный солдат Артем Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев в Днепре, рассказал хронологию своих действий.

Источник: видео Telegram-каналов, "Киев.Оперативный"

Прямая речь: "Я беру автомат... Я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗО...

После чего я знал, что оператор связывается с частью каждые 30 минут, чтобы доложить об обстановке, и я, чтобы она не доложила, пальнул по ней.

После чего я зашел в открытый сейф и забрал все заряженные рожки, которые смог забросить в рюкзак.

Детали: Рябчук рассказал, что пошел на КПП и попросил, чтобы его выпустили с территории завода "Южмаш", где произошла трагедия, но женщина-вахтер его не выпускала.

Прямая речь: "Я выстрелил ей в голову. Открыл одну из дверей выхода и начал стрелять по дверному замку, надеясь выйти, но у меня ничего не получилось. Я побродил по заводу. Нашел место, где смогу перепрыгнуть, перерезал проволоку и перепрыгнул через ограждение".

Детали: Когда парень покинул территорию завода, сначала искал, где спрятаться в жилом квартале, а потом вышел на трассу и остановил автомобиль, который подбросил его к месту, где его впоследствии и задержали правоохранители.

Он также заявил, что "шел, куда глаза смотрят" после того, как его высадили из авто. А оружие и патроны, по словам Рябчука, он спрятал в недострое рядом.

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