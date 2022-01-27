"Чтобы не доложили, пальнул в операторшу" – задержанный солдат рассказал хронологию своих действий
Задержанный солдат Артем Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев в Днепре, рассказал хронологию своих действий.
Источник: видео Telegram-каналов, "Киев.Оперативный"
Прямая речь: "Я беру автомат... Я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗО...
После чего я знал, что оператор связывается с частью каждые 30 минут, чтобы доложить об обстановке, и я, чтобы она не доложила, пальнул по ней.
После чего я зашел в открытый сейф и забрал все заряженные рожки, которые смог забросить в рюкзак.
Детали: Рябчук рассказал, что пошел на КПП и попросил, чтобы его выпустили с территории завода "Южмаш", где произошла трагедия, но женщина-вахтер его не выпускала.
Прямая речь: "Я выстрелил ей в голову. Открыл одну из дверей выхода и начал стрелять по дверному замку, надеясь выйти, но у меня ничего не получилось. Я побродил по заводу. Нашел место, где смогу перепрыгнуть, перерезал проволоку и перепрыгнул через ограждение".
Детали: Когда парень покинул территорию завода, сначала искал, где спрятаться в жилом квартале, а потом вышел на трассу и остановил автомобиль, который подбросил его к месту, где его впоследствии и задержали правоохранители.
Он также заявил, что "шел, куда глаза смотрят" после того, как его высадили из авто. А оружие и патроны, по словам Рябчука, он спрятал в недострое рядом.
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии.
- В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.