"З нього знущалися": нардеп пояснила можливий мотив дніпровського стрільця
Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, кілька місяців тому попередив керівництво про бійку, але його визнали "стукачем" і ніяк не відреагували на його слова.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" члена правоохоронного комітету Юлії Яцик
Пряма мова: "Попередня інформація по Нацгвардійцю. Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися.
Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує".
Деталі: За словами нардепки, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.