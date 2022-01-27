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"З нього знущалися": нардеп пояснила можливий мотив дніпровського стрільця

Четвер, 27 січня 2022, 14:18
Артемій Рябчук. фото: FB міністра МВС Дениса Монастирського

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, кілька місяців тому попередив керівництво про бійку, але його визнали "стукачем" і ніяк не відреагували на його слова.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" члена правоохоронного комітету Юлії Яцик

Пряма мова: "Попередня інформація по Нацгвардійцю. Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися.

Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує".

Деталі: За словами нардепки, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб.

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

Українська правда
Теми: ДніпроНацгвардія
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