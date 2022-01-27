"З нього знущалися": нардеп пояснила можливий мотив дніпровського стрільця

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, кілька місяців тому попередив керівництво про бійку, але його визнали "стукачем" і ніяк не відреагували на його слова.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" члена правоохоронного комітету Юлії Яцик

Пряма мова: "Попередня інформація по Нацгвардійцю. Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися.

Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує".

Деталі: За словами нардепки, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб.

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