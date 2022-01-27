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"Над ним издевались": нардеп объяснила возможный мотив днепровского стрелка

Четверг, 27 января 2022, 14:18
Артемий Рябчук. фото: FB министра МВД Дениса Монастырского

Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, несколько месяцев назад предупредил руководство о драке, но его признали "стукачем" и никак не отреагировали на его слова.

Источник: Facebook-страница нардепа "Слуги народа" члена правоохранительного комитета Юлии Яцык

Прямая речь: "Предварительная информация по Нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил о драке между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться.

Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет".

Детали: По словам нардепки, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.

Украинская правда
Темы: ДнепрНацгвардия


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