"Над ним издевались": нардеп объяснила возможный мотив днепровского стрелка

Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, несколько месяцев назад предупредил руководство о драке, но его признали "стукачем" и никак не отреагировали на его слова.

Источник: Facebook-страница нардепа "Слуги народа" члена правоохранительного комитета Юлии Яцык

Прямая речь: "Предварительная информация по Нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил о драке между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться.

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Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет".

Детали: По словам нардепки, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц.

Предыстория:

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