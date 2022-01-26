ДБР викликало Порошенка на новий допит і визнало, що паспорти він здав

Державне бюро розслідувань чекає колишнього президента Петра Порошенка 31 січня і заявляє, що народний депутат здав свої паспорти вже після повідомлення, що він ігнорує цю вимогу суду.

Джерело: ДБР і коментар адвоката Порошенка Ігоря Голованя

Дослівно: "Підозрюваний виконав рішення суду у частині передачі до Державної міграційної служби своїх чотирьох паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".

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Деталі: О 16:00 понеділка, 24 січня, Порошенка чекав слідчий ДБР для проведення допиту в якості підозрюваного.

"Задля створення видимості виконання покладених судом на нього обов’язків підозрюваний з’явився до ДБР, однак невдовзі покинув приміщення, не дочекавшись слідчого. При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин", – заявляє бюро.

ДБР закликає Порошенка "припинити маніпулювати суспільною думкою та нарешті почати виконувати рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу".

ВІДЕО ДНЯ

Наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на 11:00 понеділка, 31 січня.

Зі свого боку, адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що ДБР бреше, що Порошенко здав паспорти на виконання судової ухвали "після публічного висвітлення факту".

За його словами, паспорти були здані 24 січня 2022 року до обідньої перерви, яка починається у ЦМУ ДМС у Києві та Київській області о 12:00.

Пряма мова Голованя: "По-перше, яке право мають знахабнілі правопорушники "публічно висвітлювати"? Хай не сумніваються, за це доведеться відповідати.

По-друге, анонімну брехню ДБР було опубліковано у брехливому телеграм-каналі цієї вже повністю скомпрометованої контори 24 січня 2022р. о 15:06.

Я опублікував спростування зі скріншотом штампу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області того ж дня о 15:32.

Як я встиг за 26 хвилин змотатися на Березняківську, 4а? Та просто паспорти були здані за кілька годин до брехливого "публічного висвітелння" ДБР-телеграму".

Передісторя:

20 грудня 2021 року Петру Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.

Порошенко й його захист заявляють, що не отримував підозру належним чином. Порошенко повернувся в Україну 17 січня 2022 року.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покиидати Київську область.

Знати більше: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка