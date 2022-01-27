Монастирський подав Зеленському кандидатуру нового очільника Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту України про призначення виконуючим обов’язки командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Джерело: повідомлення Монастирського у Facebook

Пряма мова Монастирського: "Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера.

Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення.

Одночасно мною внесено подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя".

Деталі: Монастирський також розповів, що усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

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