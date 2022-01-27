Монастирський подав Зеленському кандидатуру нового очільника Нацгвардії
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту України про призначення виконуючим обов’язки командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.
Джерело: повідомлення Монастирського у Facebook
Пряма мова Монастирського: "Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера.
Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення.
Одночасно мною внесено подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя".
Деталі: Монастирський також розповів, що усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.
Передісторія:
- У четвер командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.
- В ніч на 27 січня, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські.