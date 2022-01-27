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Монастирський подав Зеленському кандидатуру нового очільника Нацгвардії

Четвер, 27 січня 2022, 17:07
Монастирський подав Зеленському кандидатуру нового очільника Нацгвардії
Юрій Лебідь, фото: НГ

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту України про призначення виконуючим обов’язки командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Джерело: повідомлення Монастирського у Facebook

Пряма мова Монастирського: "Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера.

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Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення.

Одночасно мною внесено подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя".

Деталі: Монастирський також розповів, що усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У четвер командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.
  • В ніч на 27 січня, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. 

Українська правда
Теми: НацгвардіяЗеленський
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