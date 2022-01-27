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Монастырский подал Зеленскому кандидатуру нового главы Нацгвардии

Четверг, 27 января 2022, 18:07

Министр внутренних дел Денис Монастырский внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Источник: сообщение Монастырского в Facebook

Прямой язык Монастырского: "Командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об освобождении от должности. Это поступок настоящего офицера.

Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен Президенту Украины для принятия решения.

Одновременно мною внесено представление Президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего НГУ заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя".

Детали: Монастырский также рассказал, что все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

Предыстория:

  • В четверг командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.
  • В ночь на 27 января, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Южмаш") нацгвардиец, солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские.

Темы: НацгвардияЗеленский


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