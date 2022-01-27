Монастырский подал Зеленскому кандидатуру нового главы Нацгвардии

Министр внутренних дел Денис Монастырский внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Источник: сообщение Монастырского в Facebook

Прямой язык Монастырского: "Командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об освобождении от должности. Это поступок настоящего офицера.

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Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен Президенту Украины для принятия решения.

Одновременно мною внесено представление Президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего НГУ заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя".

Детали: Монастырский также рассказал, что все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

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