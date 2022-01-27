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Кличко каже, що Кабмін незаконно звільнив голів райдержадміністрацій у Києві

Четвер, 27 січня 2022, 18:25
Кличко каже, що Кабмін незаконно звільнив голів райдержадміністрацій у Києві
Віталій Кличко. Фото: facebook-сторінка мера

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Кабінет міністр порушив законодавство, погодивши звільнення голів трьох районних державних адміністрацій у місті Києві, та втручається в місцеве самоврядування.

Джерело: facebook-сторінка Кличка

Пряма мова Кличка "Щодо "оригінального" рішення Кабінету Міністрів, який на вчорашньому засіданні погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва. 

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Позицію мера столиці, якого обрали кияни та надали йому повноваження відстоювати їх інтереси, уряд не враховував та навіть не звертався за нею...

З юридичної точки зору - урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування - це не втілення політичних забаганок центральної влади. Тому не треба нехтувати Конституцією і законами!

Сподіваюся, у Президента є кому порадити, що не варто ухвалювати пропозицію уряду. Бо далі вже суд даватиме правову оцінку порушенню закону. 

ВІДЕО ДНЯ

Не треба керуватися принципом "якщо ти не прислуга, значить, - ворог".

Деталі: Кличко додав, що розцінює таку втручання Кабміну та президента як придушення місцевого самоврядування і спроби налагодити недемократичну вертикаль влади в країні.

Крім того, він заперечив чутки, що він планує звільнити з посад усіх людей, причетних до команди президента та партії "Слуга народу", на противагу рішеннню про звільнення голів РДА в Києві. Кличко сказав, що оцінює роботу людей у КМДА "за результатами їх роботи, а не за політичною приналежністю".

Знати більше: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка

Передісторія: 

  • 25 січня Кабмін змінив порядок призначення та звільнення голів РДА в Києві. Відтепер їхні кандидатури президенту пропонуватиме прем’єр-міністр. 
  • Наступного дня уряд погодив у поданні президентові звільнення голів Дарницької, Дніпровської та Шевченківської райдержадміністрацій у Києві. Рішення про їхнє звільнення повинен підписати президент.
  • Конфлікт Банкової та міського голови Києва Віталія Кличка триває досить давно з періодичними загостреннями.
  • У квітні між Кличком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем спалахнув конфлікт після того, як Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун.  Шмигаль відповів відмовою на пропозицію мера та назвав це політичним піаром, і запропонував звільнитись.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКМДАКиївКабінет міністрів
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