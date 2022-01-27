Кличко каже, що Кабмін незаконно звільнив голів райдержадміністрацій у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Кабінет міністр порушив законодавство, погодивши звільнення голів трьох районних державних адміністрацій у місті Києві, та втручається в місцеве самоврядування.

Джерело: facebook-сторінка Кличка

Пряма мова Кличка "Щодо "оригінального" рішення Кабінету Міністрів, який на вчорашньому засіданні погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва.

Позицію мера столиці, якого обрали кияни та надали йому повноваження відстоювати їх інтереси, уряд не враховував та навіть не звертався за нею...

З юридичної точки зору - урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування - це не втілення політичних забаганок центральної влади. Тому не треба нехтувати Конституцією і законами!

Сподіваюся, у Президента є кому порадити, що не варто ухвалювати пропозицію уряду. Бо далі вже суд даватиме правову оцінку порушенню закону.

Не треба керуватися принципом "якщо ти не прислуга, значить, - ворог".

Деталі: Кличко додав, що розцінює таку втручання Кабміну та президента як придушення місцевого самоврядування і спроби налагодити недемократичну вертикаль влади в країні.

Крім того, він заперечив чутки, що він планує звільнити з посад усіх людей, причетних до команди президента та партії "Слуга народу", на противагу рішеннню про звільнення голів РДА в Києві. Кличко сказав, що оцінює роботу людей у КМДА "за результатами їх роботи, а не за політичною приналежністю".

Знати більше: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка

Передісторія: