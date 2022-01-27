Кличко говорит, что Кабмин незаконно уволил глав райгосадминистраций в Киеве
Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что Кабинет министр нарушил законодательство, согласовав увольнение глав трех районных государственных администраций в городе Киеве, и вмешивается в местное самоуправление.
Источник: facebook-страница Кличко
Прямая речь Кличко: "Об "оригинальном" решении Кабинета Министров, который на вчерашнем заседании согласовал увольнение трех глав районных администраций Киева.
Позицию мэра столицы, которого избрали киевляне и предоставили ему полномочия отстаивать их интересы, правительство не учитывало и даже не обращалось за ней.
С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не нужно пренебрегать Конституцией и законами!
Надеюсь, у президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона.
Не надо руководствоваться принципом "если ты не прислуга, значит – враг".
Детали: Кличко добавил, что расценивает такое вмешательство Кабмина и президента как "давление на местное самоуправление" и попытку наладить "недемократическую вертикаль" власти в стране.
Кроме того, он отрицает слухи, что якобы он планирует уволить с должностей всех людей, причастных к команде президента и партии "Слуга народа", в противовес решению об увольнении глав РГА в Киеве. Кличко сказал, что оценивает работу людей в КГГА "по результатам их работы, а не по политической принадлежности".
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Предыстория:
- 25 января Кабмин изменил порядок назначения и увольнения председателей РГА в Киеве. Теперь их кандидатуры президенту будет предлагать премьер-министр.
- На следующий день правительство согласовало в представлении президенту увольнения глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской райгосадминистраций в Киеве. Решение об их увольнении должен подписать президент.
- Конфликт Банковой и мэра Киева Виталия Кличко длится довольно давно с периодическими обострениями.
- В апреле между Кличко и премьер-министром Денисом Шмыгалем вспыхнул конфликт после того, как Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун. Шмигаль ответил отказом на предложение мэра и назвал это "политическим пиаром", и предложил уволиться.