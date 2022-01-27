Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко говорит, что Кабмин незаконно уволил глав райгосадминистраций в Киеве

Четверг, 27 января 2022, 19:25

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что Кабинет министр нарушил законодательство, согласовав увольнение глав трех районных государственных администраций в городе Киеве, и вмешивается в местное самоуправление.

Источник: facebook-страница Кличко

Прямая речь Кличко: "Об "оригинальном" решении Кабинета Министров, который на вчерашнем заседании согласовал увольнение трех глав районных администраций Киева.

Позицию мэра столицы, которого избрали киевляне и предоставили ему полномочия отстаивать их интересы, правительство не учитывало и даже не обращалось за ней.

С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не нужно пренебрегать Конституцией и законами!

Надеюсь, у президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона.

Не надо руководствоваться принципом "если ты не прислуга, значит – враг".

Детали: Кличко добавил, что расценивает такое вмешательство Кабмина и президента как "давление на местное самоуправление" и попытку наладить "недемократическую вертикаль" власти в стране.

Кроме того, он отрицает слухи, что якобы он планирует уволить с должностей всех людей, причастных к команде президента и партии "Слуга народа", в противовес решению об увольнении глав РГА в Киеве. Кличко сказал, что оценивает работу людей в КГГА "по результатам их работы, а не по политической принадлежности".

Читайте такжеТретья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

Предыстория:

  • 25 января Кабмин изменил порядок назначения и увольнения председателей РГА в Киеве. Теперь их кандидатуры президенту будет предлагать премьер-министр.
  • На следующий день правительство согласовало в представлении президенту увольнения глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской райгосадминистраций в Киеве. Решение об их увольнении должен подписать президент.
  • Конфликт Банковой и мэра Киева Виталия Кличко длится довольно давно с периодическими обострениями.
  • В апреле между Кличко и премьер-министром Денисом Шмыгалем вспыхнул конфликт после того, как Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун. Шмигаль ответил отказом на предложение мэра и назвал это "политическим пиаром", и предложил уволиться.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКГГАКиевКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
Виталий Кличко
Главным бомбоубежищем в Киеве в случае российского нападения будет метро – Кличко
Первому заместителю Кличко вручили подозрение
Глав РГА в Киеве сможет предлагать не Кличко, а Шмигаль — Кабмин одобрил постановление
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...