Кличко говорит, что Кабмин незаконно уволил глав райгосадминистраций в Киеве

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что Кабинет министр нарушил законодательство, согласовав увольнение глав трех районных государственных администраций в городе Киеве, и вмешивается в местное самоуправление.

Источник: facebook-страница Кличко

Прямая речь Кличко: "Об "оригинальном" решении Кабинета Министров, который на вчерашнем заседании согласовал увольнение трех глав районных администраций Киева.

Позицию мэра столицы, которого избрали киевляне и предоставили ему полномочия отстаивать их интересы, правительство не учитывало и даже не обращалось за ней.

С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не нужно пренебрегать Конституцией и законами!

Надеюсь, у президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона.

Не надо руководствоваться принципом "если ты не прислуга, значит – враг".

Детали: Кличко добавил, что расценивает такое вмешательство Кабмина и президента как "давление на местное самоуправление" и попытку наладить "недемократическую вертикаль" власти в стране.

Кроме того, он отрицает слухи, что якобы он планирует уволить с должностей всех людей, причастных к команде президента и партии "Слуга народа", в противовес решению об увольнении глав РГА в Киеве. Кличко сказал, что оценивает работу людей в КГГА "по результатам их работы, а не по политической принадлежности".

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