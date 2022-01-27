На кордоні Киргизстану та Таджикистану повідомляють про сутички: евакуювали людей

Офіцер киргизького спецназу на варті біля прикордонного пункту, травень 2021 року. Фото: Getty images

На кордоні Таджикистану й Киргизстану спалахнула стрілянина, внаслідок якої киргизькі чиновники евакуювали щонайменше 60 родин з прикордонних сіл.

Джерело: киргизьке медіа Kloop, таджицькі медіа "Авеста", "Азія-Плюс" та "Озоді"

Деталі: Посадовці Киргизстану повідомляють про щонайменше 60 родин, яких евакуювали з домівок у прикордонних селах до міста Баткен. За їх словами, евакуйованих розмістили в приміщенні школи й надали їм продукти харчування.

Киргизькі прикордонники твердили, що станом на 20:00 (за Києвом) таджицька сторона продовжувала обстріли. Зокрема, таджики нібито стріляють із мінометів по ЛЕП та прикордонних заставах. Щонайменше 6 населених пунктів з боку Киргизстана залишилися без електропостачання.

Видання Kloop зазначає, що щонайменше четверо киргизьких військових дістали осколкові поранення від обстрілів таджицької артилерії.

Киргизькі медіа поширюють відео та фото, як Таджикистан буцімто везе ешелони важкої військової техніки до киргизького кордону.

Раніше на ділянці дороги Баткен – Ісфара виникли суперечки між прикордонними загонами Таджикистану і Киргизстану. У прикордонній службі Киргизстану твердять, що таджики блокували рух автострадою, а після домовленостей розблокувати її, влаштували збройну провокацію в іншому місці кордону неподалік.

У таджицькому медіа "Озоді" повторили тезу про блокування дороги, але ініціаторами провокації, за їхніми словами, стали киргизи.

У виданні "Азія-Плюс" мають дані про принаймні одного загиблого зі сторони Таджикистану.

Таджицьке медіа "Авеста" повідомляє, що киргизькі прикордонники влаштували провокацію, обстрілявши їхні загони прикордонників.

Мовляв, спершу близько півсотні невідомих зі сторони Киргизстану зупинили жителя Таджикистану в його автівці. Щоби з’ясувати обставини інциденту, прикордонники обох країн домовились зустрітися та провести спільне розслідування, але натомість потрапили під шквальний вогонь киргизів.

У Таджикистані повідомляють про поранених зі свого боку внаслідок обстрілів киргизьких прикордонників.

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