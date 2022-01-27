Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На кордоні Киргизстану та Таджикистану повідомляють про сутички: евакуювали людей

Четвер, 27 січня 2022, 19:46
На кордоні Киргизстану та Таджикистану повідомляють про сутички: евакуювали людей
Офіцер киргизького спецназу на варті біля прикордонного пункту, травень 2021 року. Фото: Getty images

На кордоні Таджикистану й Киргизстану спалахнула стрілянина, внаслідок якої киргизькі чиновники евакуювали щонайменше 60 родин з прикордонних сіл.

Джерело: киргизьке медіа Kloop, таджицькі медіа "Авеста", "Азія-Плюс" та "Озоді"

Деталі: Посадовці Киргизстану повідомляють про щонайменше 60 родин, яких евакуювали з домівок у прикордонних селах до міста Баткен. За їх словами, евакуйованих розмістили в приміщенні школи й надали їм продукти харчування.

Реклама:

Киргизькі прикордонники твердили, що станом на 20:00 (за Києвом) таджицька сторона продовжувала обстріли. Зокрема, таджики нібито стріляють із мінометів по ЛЕП та прикордонних заставах. Щонайменше 6 населених пунктів з боку Киргизстана залишилися без електропостачання.

Видання Kloop зазначає, що щонайменше четверо киргизьких військових дістали осколкові поранення від обстрілів таджицької артилерії.

Киргизькі медіа поширюють відео та фото, як Таджикистан буцімто везе ешелони важкої військової техніки до киргизького кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше на ділянці дороги Баткен – Ісфара виникли суперечки між прикордонними загонами Таджикистану і Киргизстану. У прикордонній службі Киргизстану твердять, що таджики блокували рух автострадою, а після домовленостей розблокувати її, влаштували збройну провокацію в іншому місці кордону неподалік.

У таджицькому медіа "Озоді" повторили тезу про блокування дороги, але ініціаторами провокації, за їхніми словами, стали киргизи. 

У виданні "Азія-Плюс" мають дані про принаймні одного загиблого зі сторони Таджикистану.

Таджицьке медіа "Авеста" повідомляє, що киргизькі прикордонники влаштували провокацію, обстрілявши їхні загони прикордонників. 

Мовляв, спершу близько півсотні невідомих зі сторони Киргизстану зупинили жителя Таджикистану в його автівці. Щоби з’ясувати обставини інциденту, прикордонники обох країн домовились зустрітися та провести спільне розслідування, але натомість потрапили під шквальний вогонь киргизів.

У Таджикистані повідомляють про поранених зі свого боку внаслідок обстрілів киргизьких прикордонників.

Передісторія:

  • Кордон між двома країнами не демарковано і не делімітовано, через що часто спалахують збройні сутички та конфлікти між місцевим населенням. Востаннє серйозна ескалація сталась у квітні 2021 року, внаслідок якої постраждало щонайменше 173 людей.
  • 3 травня 2021 року Киргизстан та Таджикистан підписали угоду про демаркацію кордону.

Українська правда, оновлено
Теми: КиргизстанАзіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Киргизстан
МЗС викликало посла Киргизстану для пояснень щодо сприяння РФ в обході санкцій
За допомогу Росії США запровадили санкції проти компаній із Киргизстану
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: