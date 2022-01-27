На границе Кыргызстана и Таджикистана сообщают о столкновениях: эвакуировали людей

Офицер кыргызского спецназа на пограничном посту в мае 2021 года. Фото: Getty Images

На границе Таджикистана и Кыргызстана вспыхнула перестрелка, в результате которой киргизские чиновники эвакуировали по меньшей мере 60 семей из пограничных сел.

Источник: киргизское медиа Kloop, таджикские медиа "Авеста", "Азия-Плюс" и "Озоди"

Детали: Чиновники Кыргызстана сообщают, по меньшей мере, о 60 семьях, которых пришлось эвакуировать из домов в приграничных селах в город Баткен. По их словам, эвакуированных разместили в помещении школы и предоставили им продукты питания.

Кыргызские пограничники утверждали, что по состоянию на 20:00 (по Киеву) таджикская сторона продолжала обстрелы. В частности, таджики якобы стреляют из минометов по ЛЭП и пограничным заставам. По меньшей мере, 6 населенных пунктов со стороны Кыргызстана остались без электроснабжения.

Издание Kloop отмечает, что по меньшей мере четверо киргизских военных получили осколочные ранения от обстрелов таджикской артиллерии.

Кыргызские медиа распространяют видео и фото, как Таджикистан якобы везет эшелоны тяжелой военной техники к киргизской границе.

Ранее на участке дороги Баткен-Исфара возникли споры между пограничными отрядами Таджикистана и Кыргызстана. В пограничной службе Кыргызстана утверждают, что таджики блокировали движение по автостраде, а после договоренностей разблокировать ее, устроили вооруженную провокацию в другом месте границы неподалеку.

В таджикском медиа "Озоди" повторили тезис о блокировке дороги, но инициаторами провокации, по их словам, стали киргизы.

В издании "Азия-Плюс" есть данные, по крайней мере, об одном погибшем со стороны Таджикистана.

Таджикское медиа "Авеста" сообщает, что киргизские пограничники устроили провокацию, обстреляв их отряды пограничников.

Мол, сначала около полусотни неизвестных со стороны Кыргызстана остановили жителя Таджикистана в его машине. Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, пограничники обеих стран договорились встретиться и провести совместное расследование, но попали под шквальный огонь киргизов.

В Таджикистане сообщают о раненых со своей стороны в результате обстрелов киргизских пограничников.

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