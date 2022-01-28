Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну
Сполучені Штати скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу "загрозливої поведінки Росії" та "нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".
Джерело: заява постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд
Дослівно: "… після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки Сполучені Штати скликали відкрите засідання Ради Безпеки, щоб обговорити питання, надзвичайно важливе для міжнародного миру та безпеки: загрозлива поведінка Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".
"Члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також щодо основних зобов'язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну".
Деталі: Проведення засідання заплановане на понеділок, 31 січня.
У заяві Томас-Грінфілд ідеться також про те, що "Рада Безпеки ООН є вирішальним місцем для дипломатії", саме тому тривають дипломатичні зусилля "для деескалації напруженості перед обличчям цієї серйозної загрози європейському та глобальному миру та безпеці".
"Це не момент, щоб чекати і споглядати.
Зараз потрібна повна увага Ради, і ми з нетерпінням чекаємо прямого та цілеспрямованого обговорення в понеділок", – зазначається в документі.
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Передісторія:
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- Водночас, в інтерв’ю "The Washington Post" Зеленський припустив, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення, – і це буде початком великомасштабної війни.
- Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
- Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.