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Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

П'ятниця, 28 січня 2022, 02:25
Linda Thomas-Greenfield , фото: Getty Images

Сполучені Штати скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу "загрозливої поведінки Росії" та "нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

Джерело: заява постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд

Дослівно: "… після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки Сполучені Штати скликали відкрите засідання Ради Безпеки, щоб обговорити питання, надзвичайно важливе для міжнародного миру та безпеки: загрозлива поведінка Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

"Члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також щодо основних зобов'язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну".

Деталі: Проведення засідання заплановане на понеділок, 31 січня.

У заяві Томас-Грінфілд ідеться також про те, що "Рада Безпеки ООН є вирішальним місцем для дипломатії", саме тому тривають дипломатичні зусилля "для деескалації напруженості перед обличчям цієї серйозної загрози європейському та глобальному миру та безпеці".

"Це не момент, щоб чекати і споглядати.

Зараз потрібна повна увага Ради, і ми з нетерпінням чекаємо прямого та цілеспрямованого обговорення в понеділок", – зазначається в документі.

Знати більше: Які перспективи великої війни в Україні?

Передісторія: 

  • 19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії.
  • Водночас, в інтерв’ю "The Washington Post" Зеленський припустив, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення, – і це буде початком великомасштабної війни.
  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
  • Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Українська правда
Теми: ООНРосіяУкраїна
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