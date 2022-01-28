Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу "загрозливої поведінки Росії" та "нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

Джерело: заява постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд

Дослівно: "… після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки Сполучені Штати скликали відкрите засідання Ради Безпеки, щоб обговорити питання, надзвичайно важливе для міжнародного миру та безпеки: загрозлива поведінка Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

"Члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також щодо основних зобов'язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну".

Деталі: Проведення засідання заплановане на понеділок, 31 січня.

У заяві Томас-Грінфілд ідеться також про те, що "Рада Безпеки ООН є вирішальним місцем для дипломатії", саме тому тривають дипломатичні зусилля "для деескалації напруженості перед обличчям цієї серйозної загрози європейському та глобальному миру та безпеці".

"Це не момент, щоб чекати і споглядати.

Зараз потрібна повна увага Ради, і ми з нетерпінням чекаємо прямого та цілеспрямованого обговорення в понеділок", – зазначається в документі.

Знати більше: Які перспективи великої війни в Україні?

Передісторія: