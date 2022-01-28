Штаты созывают Совбез ООН из-за угрозы вторжения России в Украину

Соединенные Штаты созывают заседания Совета Безопасности ООН по поводу "угрожающего поведения России" и "наращивания российских войск на границах Украины и в Беларуси".

Источник: заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд

Дословно: "… после недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете Безопасности Соединенные Штаты созвали открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос, чрезвычайно важный для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России против Украины и наращивание российских войск на границах Украины и в Беларуси".

"Члены Совета Безопасности должны четко изучить факты и рассмотреть то, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также об основных обязательствах и принципах международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

Детали: Проведение заседания запланировано на понедельник, 31 января.

В заявлении Томас-Гринфилд говорится также о том, что "Совет Безопасности ООН является решающим местом для дипломатии", поэтому продолжаются дипломатические усилия "для деэскалации напряженности перед лицом этой серьезной угрозы европейскому и глобальному миру и безопасности".

"Это не момент, чтобы ждать и созерцать.

Сейчас нужно полное внимание Совета, и мы с нетерпением ждем прямого и целеустремленного обсуждения в понедельник", – отмечается в документе.

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