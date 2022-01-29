Штаб ООС: Добу на Донбасі зберігалася "тиша"
Субота, 29 січня 2022, 07:45
Окупанти жодного разу не порушили режиму припинення вогню на Донбасі 28 січня.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: Крім того, як повідомляється, станом на 7 ранку 29 січня порушень "тиші" також не було.
Нагадаємо: 27 січня з боку російських найманців було 2 порушення "тиші". Зокрема, неподалік Мар’їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї. На Луганщині диверсійно-розвідувальна група росіян спробувала проникнути на передові позиції українського війська, проте їх спинили.
Українська правда