Штаб ООС: Добу на Донбасі зберігалася "тиша"

Окупанти жодного разу не порушили режиму припинення вогню на Донбасі 28 січня.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Крім того, як повідомляється, станом на 7 ранку 29 січня порушень "тиші" також не було.

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Нагадаємо: 27 січня з боку російських найманців було 2 порушення "тиші". Зокрема, неподалік Мар’їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї. На Луганщині диверсійно-розвідувальна група росіян спробувала проникнути на передові позиції українського війська, проте їх спинили.