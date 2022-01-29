Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Штаб ООС: Добу на Донбасі зберігалася "тиша"

Субота, 29 січня 2022, 06:45
Штаб ООС: Добу на Донбасі зберігалася тиша
ФОТО: GETTY IMAGES

Окупанти жодного разу не порушили режиму припинення вогню на Донбасі 28 січня.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Крім того, як повідомляється, станом на 7 ранку 29 січня порушень "тиші" також не було.

Реклама:

Нагадаємо: 27 січня з боку російських найманців було 2 порушення "тиші". Зокрема, неподалік Мар’їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї. На Луганщині диверсійно-розвідувальна група росіян спробувала проникнути на передові позиції українського війська, проте їх спинили

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: