Штаб ООС: Сутки на Донбассе сохранялась "тишина"

Оккупанты ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе 28 января.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Кроме того, как сообщается, по состоянию на 7 утра 29 января нарушений "тишины" также не было.

Напомним: 27 января со стороны российских наемников было 2 нарушения "тишины". В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.