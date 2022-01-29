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Штаб ООС: Сутки на Донбассе сохранялась "тишина"

Суббота, 29 января 2022, 06:45
Штаб ООС: Сутки на Донбассе сохранялась тишина
ФОТО: GETTY IMAGES

Оккупанты ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе 28 января.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Кроме того, как сообщается, по состоянию на 7 утра 29 января нарушений "тишины" также не было.

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Напомним: 27 января со стороны российских наемников было 2 нарушения "тишины". В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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