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"Навіщо тоді просити зброю?": між США й Україною росте напруженість – CNN

Субота, 29 січня 2022, 14:16
Getty Images

Між адміністрацією президента США Джо Байдена та керівництвом України наростає напруженість через розбіжності щодо ймовірності подальшого російського вторгнення.

Джерело: CNN із посиланням на джерела в США та Україні, Politico з посиланням на Puck і NatSec Daily

Дослівно: "Джерела повідомили CNN, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких ідеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну".

Деталі: За даними видання, Україну непокоїть, що її використовують як пішака в геополітичній драмі між Сполученими Штатами та Росією.

Незважаючи на те, що Білий дім прагне надати Києву максимальну підтримку, в тому числі за рахунок постачання військової техніки та нового фінансування, деякі офіційні особи приватно кажуть, що уряд Зеленського зустрічає підтримку без особливої ​​подяки, йдеться у тексті.

"Києву було б набагато вигідніші активні стримуючі заходи, таких як негайні санкції проти "Північного потоку", ніж наполегливі усні попередження про неминучу війну протягом останніх кількох місяців, які не дають жодного стримування, а фактично ненавмисно негативно впливають на українську економіку", – сказав CNN радник Зеленського, маючи на увазі газопровід "Північний потік – 2".

Тим часом Байден та його радники були роздратовані публічним применшенням Зеленським загрози та погано завуальованими випадами на адресу президента США, і вважають, що публічні попередження та загрози на адресу Росії про серйозні наслідки є ключем до стримування.

"У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США?.. Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США – один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?", – сказав чиновник США, звертаючись до української сторони.

Politico з посиланням на два інші видання також повідомляє, що поведінка Зеленського дратує адміністрацію президента США.

"Згідно з трьома джерелами в адміністрації та на Капітолійському пагорбі, з якими я розмовляла за останні пару місяців, український президент то дратує, то обурює, то поводиться цілком контрпродуктивно", — пише Puck.

Цю думку також неодноразово чули журналісти NatSec Daily і дзвінок Байдена-Зеленського 27 січня не виправив ситуацію, зазначається у статті.

Передісторія:

  • Канал CNN повідомив, спираючись на інформацією від анонімного "українського посадовця високого рівня", що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський 27 січня у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та глава МЗС Дмитро Кулеба заперечили цю інформацію. 
  • 28 січня президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України. 

Українська правда
Теми: СШАБайденЗеленськийвійна
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