"Зачем тогда просить оружие?": между США и Украиной растет напряженность – CNN

Между администрацией президента США Джо Байдена и руководством Украины нарастает напряженность из-за разногласий по поводу вероятности дальнейшего российского вторжения.

Источник: CNN со ссылкой на источники в США и Украине, Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily

Дословно: "Источники сообщили CNN, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину".

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Детали: По данным издания, Украину беспокоит, что ее используют в качестве пешки в геополитической драме между Соединенными Штатами и Россией.

Несмотря на то, что Белый дом стремится оказать Киеву максимальную поддержку, в том числе за счет поставок военной техники и нового финансирования, некоторые официальные лица в частном порядке говорят, что правительство Зеленского встречает поддержку без особой благодарности, говорится в тексте.

"Киеву было бы гораздо выгоднее принять активные сдерживающие меры, такие как немедленные санкции против "Северного потока", чем настойчивые устные предупреждения о неизбежной войне в течение последних нескольких месяцев, которые не дают никакого сдерживания, а фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику", – сказал CNN советник Зеленского, имея в виду газопровод "Северный поток – 2".

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Тем временем Байден и его советники были раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы и плохо завуалированными выпадами в адрес президента США, и считают, что публичные предупреждения и угрозы в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию.

"У нас есть вопросы: почему вы начинаете ссору с США?.. Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?", – сказал изданию чиновник США, обращаясь к украинской стороне.

Politico со ссылкой на два других издания также сообщает, что поведение Зеленского раздражает администрацию президента США.

"Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривала за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то возмущает, то ведет себя совершенно контрпродуктивно", — пишет Puck.

Это мнение также неоднократно слышали журналисты NatSec Daily, и звонок Байдена-Зеленского 27 января не исправил ситуацию, отмечается в статье.

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