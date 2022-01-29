Посольство США закликає американців їхати з України вже зараз

Посольство США в Україні у суботу звернулося до громадян Сполучених Штатів з рекомендацією залишити територію країни через зростання загрози воєнних дій, які може спровокувати Росія.

Джерело: сайт амбасади

Деталі: До переліку країн, через які громадянам США рекомендують добиратися на батьківщину, увійшли всі країни, з якими межує Україна. Йдеться про Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову. Винятками стали Росія та Білорусь, а також окупована частина Молдови – так зване Придністров'я.

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Дослівно: "Безпекова ситуація в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози російських військових дій, і може погіршуватися без попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.

Посольство США в Києві залишається відкритим і може обробляти американські паспорти та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позики громадянам США, які наразі не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток до Сполучених Штатів".

Що передувало: 26 січня у посольстві США в Україні вже оприлюднювали рекомендації для своїх громадян залишити Україну через "непередбачувану" безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.

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