Посольство США закликає американців їхати з України вже зараз
Посольство США в Україні у суботу звернулося до громадян Сполучених Штатів з рекомендацією залишити територію країни через зростання загрози воєнних дій, які може спровокувати Росія.
Джерело: сайт амбасади
Деталі: До переліку країн, через які громадянам США рекомендують добиратися на батьківщину, увійшли всі країни, з якими межує Україна. Йдеться про Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову. Винятками стали Росія та Білорусь, а також окупована частина Молдови – так зване Придністров'я.
Дослівно: "Безпекова ситуація в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози російських військових дій, і може погіршуватися без попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.
Посольство США в Києві залишається відкритим і може обробляти американські паспорти та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позики громадянам США, які наразі не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток до Сполучених Штатів".
Що передувало: 26 січня у посольстві США в Україні вже оприлюднювали рекомендації для своїх громадян залишити Україну через "непередбачувану" безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.
Нагадаємо:
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим".
- Між адміністрацією президента США Джо Байдена та керівництвом України наростає напруженість через розбіжності щодо ймовірності подальшого російського вторгнення. Києву потрібні негайні санкції проти "Північного потоку-2", а не наполегливі усні попередження про неминучу війну.
- 28 січня президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.