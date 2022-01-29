Посольство США призывает американцев уезжать из Украины уже сейчас

Посольство США в Украине в субботу обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией покинуть территорию страны из-за роста угрозы военных действий, которые может спровоцировать Россия.

Источник: сайт посольства

Детали: В список стран, через которые гражданам США рекомендуют добираться на родину, вошли все страны, с которыми граничит Украина. Речь идет о Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове. Исключением стали Россия и Белоруссия, а также оккупированная часть Молдовы – так называемое Приднестровье.

Реклама:

Дословно: "Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за роста угрозы российских военных действий и может ухудшаться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Посольство США в Киеве остается открытым и может обрабатывать американские паспорта и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды гражданам США, которые пока не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты".

Что предшествовало: 26 января в посольстве США в Украине уже публиковали рекомендации для своих граждан покинуть Украину из-за "непредсказуемой" ситуации безопасности с российскими войсками на границах.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: