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Посольство США призывает американцев уезжать из Украины уже сейчас

Суббота, 29 января 2022, 21:18
Посольство США призывает американцев уезжать из Украины уже сейчас
Фото pixabay

Посольство США в Украине в субботу обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией покинуть территорию страны из-за роста угрозы военных действий, которые может спровоцировать Россия.

Источник: сайт посольства

Детали: В список стран, через которые гражданам США рекомендуют добираться на родину, вошли все страны, с которыми граничит Украина. Речь идет о Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове. Исключением стали Россия и Белоруссия, а также оккупированная часть Молдовы – так называемое Приднестровье.

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Дословно: "Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за роста угрозы российских военных действий и может ухудшаться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Посольство США в Киеве остается открытым и может обрабатывать американские паспорта и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды гражданам США, которые пока не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты".

Что предшествовало: 26 января в посольстве США в Украине уже публиковали рекомендации для своих граждан покинуть Украину из-за "непредсказуемой" ситуации безопасности с российскими войсками на границах.

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Напомним:

  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной. В то же время, по его словам, конфликт с Россией из-за Украины "не является неизбежным".
  • Между администрацией президента США Джо Байдена и руководством Украины нарастает напряженность из-за разногласий по поводу вероятности дальнейшего российского вторжения. Киеву нужны немедленные санкции против "Северного потока-2", а не настойчивые устные предупреждения о неминуемой войне.
  • 28 января президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Темы: войнаСШАУкраинаРосcия
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