Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство США призывает американцев уезжать из Украины уже сейчас

Суббота, 29 января 2022, 22:18
Фото pixabay

Посольство США в Украине в субботу обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией покинуть территорию страны из-за роста угрозы военных действий, которые может спровоцировать Россия.

Источник: сайт посольства

Детали: В список стран, через которые гражданам США рекомендуют добираться на родину, вошли все страны, с которыми граничит Украина. Речь идет о Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове. Исключением стали Россия и Белоруссия, а также оккупированная часть Молдовы – так называемое Приднестровье.

Дословно: "Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за роста угрозы российских военных действий и может ухудшаться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Посольство США в Киеве остается открытым и может обрабатывать американские паспорта и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды гражданам США, которые пока не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты".

Что предшествовало: 26 января в посольстве США в Украине уже публиковали рекомендации для своих граждан покинуть Украину из-за "непредсказуемой" ситуации безопасности с российскими войсками на границах.

Напомним:

  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной. В то же время, по его словам, конфликт с Россией из-за Украины "не является неизбежным".
  • Между администрацией президента США Джо Байдена и руководством Украины нарастает напряженность из-за разногласий по поводу вероятности дальнейшего российского вторжения. Киеву нужны немедленные санкции против "Северного потока-2", а не настойчивые устные предупреждения о неминуемой войне.
  • 28 января президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Темы: войнаСШАУкраинаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
война
Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину – The Washington Post
Беларусь несет угрозу для Украины – представитель Тихановской
Кулеба: Отключение России от SWIFT в случае войны – на этапе острых дебатов
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...