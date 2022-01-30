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У Путіна кажуть, що не хочуть війни проти України, але цю війну Росії "нав'язують"

Неділя, 30 січня 2022, 10:07
У Путіна кажуть, що не хочуть війни проти України, але цю війну Росії нав'язують
Владімір Путін, фото AFP via Getty Images

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія "не хоче війни" і "не загрожує" Україні. При цьому він пригрозив втратами як з боку Москви, так і з боку Києва, звинувативши в ескалації США.

Джерело: Патрушев, якого цитують ТАСС та РИА Новости

Деталі: На тлі концентрації російських військ біля кордону з Україною Москва продовжує стверджувати, що в ситуації, що склалася, винні Сполучені Штати.

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За словами Патрушева, американців не хвилює, "яких втрат може зазнати кожна зі сторін".

Пряма мова секретаря Ради безпеки РФ: "Наразі говорять про те, що Росія загрожує Україні. Повна безглуздість! Немає жодної загрози... Ні, американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця.

Не хочемо ми війни, і вона нам зовсім не потрібна, і ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки".

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Довідково: Рада безпеки РФ – державний та консультативно-дорадчий орган при президентові Росії Владімірі Путіні.

Нагадаємо:

  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим".
  • Між адміністрацією президента США Джо Байдена та керівництвом України наростає напруженість через розбіжності щодо ймовірності подальшого російського вторгнення. Києву потрібні негайні санкції проти "Північного потоку-2", а не наполегливі усні попередження про неминучу війну.
  • 28 січня президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України. 

Теми: ПутінвійнаСШАУкраїна
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