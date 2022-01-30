У Путіна кажуть, що не хочуть війни проти України, але цю війну Росії "нав'язують"

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія "не хоче війни" і "не загрожує" Україні. При цьому він пригрозив втратами як з боку Москви, так і з боку Києва, звинувативши в ескалації США.

Джерело: Патрушев, якого цитують ТАСС та РИА Новости

Деталі: На тлі концентрації російських військ біля кордону з Україною Москва продовжує стверджувати, що в ситуації, що склалася, винні Сполучені Штати.

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За словами Патрушева, американців не хвилює, "яких втрат може зазнати кожна зі сторін".

Пряма мова секретаря Ради безпеки РФ: "Наразі говорять про те, що Росія загрожує Україні. Повна безглуздість! Немає жодної загрози... Ні, американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця.

Не хочемо ми війни, і вона нам зовсім не потрібна, і ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки".

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Довідково: Рада безпеки РФ – державний та консультативно-дорадчий орган при президентові Росії Владімірі Путіні.

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