У Путіна кажуть, що не хочуть війни проти України, але цю війну Росії "нав'язують"
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія "не хоче війни" і "не загрожує" Україні. При цьому він пригрозив втратами як з боку Москви, так і з боку Києва, звинувативши в ескалації США.
Джерело: Патрушев, якого цитують ТАСС та РИА Новости
Деталі: На тлі концентрації російських військ біля кордону з Україною Москва продовжує стверджувати, що в ситуації, що склалася, винні Сполучені Штати.
За словами Патрушева, американців не хвилює, "яких втрат може зазнати кожна зі сторін".
Пряма мова секретаря Ради безпеки РФ: "Наразі говорять про те, що Росія загрожує Україні. Повна безглуздість! Немає жодної загрози... Ні, американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця.
Не хочемо ми війни, і вона нам зовсім не потрібна, і ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки".
Довідково: Рада безпеки РФ – державний та консультативно-дорадчий орган при президентові Росії Владімірі Путіні.
Нагадаємо:
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим".
- Між адміністрацією президента США Джо Байдена та керівництвом України наростає напруженість через розбіжності щодо ймовірності подальшого російського вторгнення. Києву потрібні негайні санкції проти "Північного потоку-2", а не наполегливі усні попередження про неминучу війну.
- 28 січня президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.