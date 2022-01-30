У Путина говорят, что не хотят войны, но эту войну России "навязывают"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия "не хочет войны" и "никак не угрожает" Украине. При этом он пригрозил потерями как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, обвинив в эскалации США.
Источник: Патрушев, которого цитируют ТАСС и РИА Новости
Детали: На фоне концентрации российских войск у границы с Украиной Москва продолжает утверждать, что в сложившейся ситуации виноваты Соединенные Штаты.
По словам Патрушева, американцев не волнует, "какие потери может понести каждая из сторон".
Прямая речь секретаря Совета безопасности РФ: "В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы… Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца.
Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления".
Справка: Совет безопасности РФ – государственный и консультативно-совещательный орган при президенте России Владимире Путине.
Напомним:
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной. В то же время, по его словам, конфликт с Россией из-за Украины "не является неизбежным".
- Между администрацией президента США Джо Байдена и руководством Украины нарастает напряженность из-за разногласий по поводу вероятности дальнейшего российского вторжения. Киеву нужны немедленные санкции против "Северного потока-2", а не настойчивые устные предупреждения о неминуемой войне.
- 28 января президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.