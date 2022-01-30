У Путина говорят, что не хотят войны, но эту войну России "навязывают"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия "не хочет войны" и "никак не угрожает" Украине. При этом он пригрозил потерями как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, обвинив в эскалации США.

Источник: Патрушев, которого цитируют ТАСС и РИА Новости

Детали: На фоне концентрации российских войск у границы с Украиной Москва продолжает утверждать, что в сложившейся ситуации виноваты Соединенные Штаты.

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По словам Патрушева, американцев не волнует, "какие потери может понести каждая из сторон".

Прямая речь секретаря Совета безопасности РФ: "В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы… Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца.

Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления".

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Справка: Совет безопасности РФ – государственный и консультативно-совещательный орган при президенте России Владимире Путине.

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