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Росія спростила вступ до партії влади для жителів ОРДЛО – депутат

Неділя, 30 січня 2022, 18:51
Росія спростила вступ до партії влади для жителів ОРДЛО – депутат
партквитки "Єдиної Росї", фото tuvaonline.ru

Партія влади РФ "Єдина Росія" спростила процедуру вступу до своїх лав для жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти.

Джерело: депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Віктор Водолацький у коментарі сепаратистському ресурсу ДАН

Деталі: Раніше для вступу до лав "Єдиної Росії" жителям ОРДЛО, які отримали паспорт РФ, як і іншим громадянам Росії, необхідно було спочатку пробути не менше шести місяців у статусі прихильників партії.

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Тепер жителі ОРДЛО з російськими паспортами можуть стати членами "Єдиної Росії", минаючи етап перебування в її прихильниках.

Мешканці окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України, за словами депутата, "своїм героїзмом завоювали право переступити цю ступінь, вони одразу приймаються до членів партії".

За його словами, перший заступник голови Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак виніс на президію генеральної ради партії свою пропозицію про те, щоб жителі ОРДЛО з російськими паспортами, приписані до ростовського відділення партії, могли пройти процедуру вступу без випробувального терміну.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Нещодавно президент РФ Володимир Путін доручив уряду розглянути питання про надання жителям ОРДЛО з російськими паспортами можливості звертатися по соціальні виплати через єдиний російський портал "Держпослуги" без зазначення реєстрації місця проживання.
  • МЗС України вимагає від Росії скасувати це  доручення.
  • 26 січня голова провладної фракції "Єдина Росія" у російській Держдумі Володимир Васільєв заявив, що партія ініціювала звернення до керівництва держави з проханням розпочати постачання військової продукції "республікам" бойовиків на окупованій території Донбасу.
  • 4 грудня 2021 року лідери терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін отримали партквитки партії влади РФ "Єдина Росія".

Українська правда
Теми: ОРДЛОРосіяпартії
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