Россия упростила вступление в партию власти для жителей ОРДЛО – депутат

Партия власти РФ "Единая Россия" упростила процедуру вступления в свои ряды для жителей ОРДЛО, у которых есть российские паспорта.

Источник: депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий в комментарии сепаратистскому ресурсу ДАН

Детали: Ранее для вступления в ряды "Единой России" жителям ОРДЛО, получившим паспорт РФ, как и другим гражданам России, необходимо было сперва пробыть не менее шести месяцев в статусе сторонников партии.

Реклама:

Теперь жители ОРДЛО с российскими паспортами могут стать членами "Единой России", минуя этап пребывания в ее сторонниках.

Жители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины, по словам депутата, "своим героизмом завоевали право переступить эту ступень, они сразу принимаются в члены партии".

По его словам, первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вынес на президиум генерального совета партии свое предложение о том, чтобы жители ОРДЛО с российскими паспортами, приписанные к ростовскому отделению партии, могли пройти процедуру вступления без испытательного срока.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: