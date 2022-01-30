Россия упростила вступление в партию власти для жителей ОРДЛО – депутат
Партия власти РФ "Единая Россия" упростила процедуру вступления в свои ряды для жителей ОРДЛО, у которых есть российские паспорта.
Источник: депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий в комментарии сепаратистскому ресурсу ДАН
Детали: Ранее для вступления в ряды "Единой России" жителям ОРДЛО, получившим паспорт РФ, как и другим гражданам России, необходимо было сперва пробыть не менее шести месяцев в статусе сторонников партии.
Теперь жители ОРДЛО с российскими паспортами могут стать членами "Единой России", минуя этап пребывания в ее сторонниках.
Жители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины, по словам депутата, "своим героизмом завоевали право переступить эту ступень, они сразу принимаются в члены партии".
По его словам, первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вынес на президиум генерального совета партии свое предложение о том, чтобы жители ОРДЛО с российскими паспортами, приписанные к ростовскому отделению партии, могли пройти процедуру вступления без испытательного срока.
Предыстория:
- Недавно президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении жителям ОРДЛО с российскими паспортами возможности обращаться за социальными выплатами через единый российский портал "Госуслуги" без указания регистрации места жительства.
- МИД Украины требует от России отменить это поручение.
- 26 января глава провластной фракции "Единая Россия" в российской Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции "республикам" боевиков на оккупированной территории Донбасса.
- 4 декабря 2021 года лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".