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Порошенко прийшов на допит до ДБР: "Ніякої співпраці не буде"

Понеділок, 31 січня 2022, 10:18
Порошенко прийшов на допит до ДБР: Ніякої співпраці не буде
ФОТО: УП

П'ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит до Держбюро розслідувань щодо вугільної справи і заявив, що ніякої співпраці не буде.

Джерело: відео Порошенка з-під будівлі ДБР, пресслужба ДБР

Пряма мова: "Я точно не буду брати участі у цьому шоу. Я не буду брати участі і давати будь-які покази...

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Ніякої співпраці з мого боку не буде, бо тільки легітимізує злочинні дії Зеленського і Тататрова. Це буде принциповою позицією".

Деталі: Порошенко також поскаржився, що через дати допитів він не зміг поїхати на Донбас, а через те, що віддав закордонний паспорт - не поїхав за кордон, де запланував зустрічі із іноземними дипломатами.

Пряма мова: "Навмисно для того, щоб перешкодити моїй політичній діяльності, минулого тижня я мав бути в НАТО, в Брюсселі для переговорів про військову допомогу Україні, там же відбувалась Рада міністрів Євросоюзу, де в мене були намічені декілька зустрічей з міністрами закордонних справ Євросоюзу для збільшення фінансової та оборонної допомоги державі.

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На цьому тижні я мав би бути на фронті для того, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані біля лінії розмежування, для того.

Всього цього не відбулося, бо ДБР і прокуратура не відповідає на мої запити щодо такої політичної діяльності".

У ДБР повідомили, що Порошенко відмовився давати покази слідчому та покинув приміщення.

Також, він відмовився підписувати протокол.

Про наступну дату виклику у держбюро розслідувань повідомлять додатково.

Передісторія: 

  • 20 грудня 2021 року Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.  
  • 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покидати Київську область. 
  • Згідно з соціологічним опитуванням КМІС, майже половина українців вважають, що врученням підозри Порошенкові влада здійснює політичне переслідування опозиції.
  • Порошенко пропонував владі об’єднатися з опозицією на тлі загрози російського нападу та підписати символічну угоду про примирення.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБР
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