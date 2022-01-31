Порошенко прийшов на допит до ДБР: "Ніякої співпраці не буде"

П'ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит до Держбюро розслідувань щодо вугільної справи і заявив, що ніякої співпраці не буде.

Джерело: відео Порошенка з-під будівлі ДБР, пресслужба ДБР

Пряма мова: "Я точно не буду брати участі у цьому шоу. Я не буду брати участі і давати будь-які покази...

Ніякої співпраці з мого боку не буде, бо тільки легітимізує злочинні дії Зеленського і Тататрова. Це буде принциповою позицією".

Деталі: Порошенко також поскаржився, що через дати допитів він не зміг поїхати на Донбас, а через те, що віддав закордонний паспорт - не поїхав за кордон, де запланував зустрічі із іноземними дипломатами.

Пряма мова: "Навмисно для того, щоб перешкодити моїй політичній діяльності, минулого тижня я мав бути в НАТО, в Брюсселі для переговорів про військову допомогу Україні, там же відбувалась Рада міністрів Євросоюзу, де в мене були намічені декілька зустрічей з міністрами закордонних справ Євросоюзу для збільшення фінансової та оборонної допомоги державі.

На цьому тижні я мав би бути на фронті для того, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані біля лінії розмежування, для того.

Всього цього не відбулося, бо ДБР і прокуратура не відповідає на мої запити щодо такої політичної діяльності".

У ДБР повідомили, що Порошенко відмовився давати покази слідчому та покинув приміщення.

Також, він відмовився підписувати протокол.

Про наступну дату виклику у держбюро розслідувань повідомлять додатково.

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