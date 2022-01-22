Порошенко закликав Зеленського до об’єднання

Експрезидент Петро Порошенко закликав владу підписати символічний акт про об’єднання.

Джерело: Порошенко на круглому столі "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави", повідомляє сайт "Європейської солідарності"

Дослівно: "І я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об’єднання.

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Вчора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб‘язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об’єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об’єднання".

Деталі: Порошенко зазначив, що якщо "не буде влади", то треба об’єднатися демократичним опозиційним силам.

"Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз", - сказав він.

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"За час війни ми відкрили прості істини. Перша істина: той, хто не годує свою армію – буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру – готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об’єднання цих трьох істин – четверта. Це є "геть від Москви", разом – до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об’єднає", - зазначив Порошенко.

Він вважає, що "не важко об’єднуватись, і це не про українців – "де два українці, там три гетьмани"".

Що передувало: У суботу з нагоди Дня соборності президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати єдність для того, щоб відлік незалежної України "більше ніколи не переривався".

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