Порошенко пришел на допрос в ГБР: "Никакого сотрудничества не будет"
Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований по угольному делу и заявил, что никакого сотрудничества не будет.
Источник: видео Порошенко из-под здания ГБР, пресс-служба ГБР
Прямая речь: "Я точно не буду участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показы...
Никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Тататрова. Это будет принципиальная позиция".
Детали: Порошенко также пожаловался, что из-за даты допросов он не смог поехать на Донбасс, а потому что отдал загранпаспорт - не уехал за границу, где запланировал встречи с иностранными дипломатами.
Прямая речь: "Намеренно для того, чтобы помешать моей политической деятельности, на прошлой неделе я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине, там же проходил Совет министров Евросоюза, где у меня были намечены несколько встреч с министрами иностранных дел Евросоюза для увеличения финансовой и оборонной помощи государству.
На этой неделе я должен быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены у линии разграничения.
Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечает на мои запросы по поводу такой политической деятельности".
В ГБР сообщили, что Порошенко отказался давать показания следователю и покинул помещение.
Также он отказался подписывать протокол.
О следующей дате вызова в госбюро расследований сообщат дополнительно.
Предыстория:
- 20 декабря 2021 Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
- 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду, не покидать территорию Киева и Киевской области.
- Согласно социологическому опросу КМИС, почти половина украинцев считают, что вручением подозрения Порошенко власть осуществляет политическое преследование оппозиции.
- Порошенко предлагал властям объединиться с оппозицией на фоне угрозы российского нападения и подписать символическое соглашение о примирении.