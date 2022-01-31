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Порошенко пришел на допрос в ГБР: "Никакого сотрудничества не будет"

Понедельник, 31 января 2022, 11:18
ФОТО: УП

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований по угольному делу и заявил, что никакого сотрудничества не будет.

Источник: видео Порошенко из-под здания ГБР, пресс-служба ГБР

Прямая речь: "Я точно не буду участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показы...

Никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Тататрова. Это будет принципиальная позиция".

Детали: Порошенко также пожаловался, что из-за даты допросов он не смог поехать на Донбасс, а потому что отдал загранпаспорт - не уехал за границу, где запланировал встречи с иностранными дипломатами.

Прямая речь: "Намеренно для того, чтобы помешать моей политической деятельности, на прошлой неделе я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине, там же проходил Совет министров Евросоюза, где у меня были намечены несколько встреч с министрами иностранных дел Евросоюза для увеличения финансовой и оборонной помощи государству.

На этой неделе я должен быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены у линии разграничения.

Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечает на мои запросы по поводу такой политической деятельности".

В ГБР сообщили, что Порошенко отказался давать показания следователю и покинул помещение.

Также он отказался подписывать протокол.

О следующей дате вызова в госбюро расследований сообщат дополнительно.

Предыстория: 

  • 20 декабря 2021 Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
  • 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду, не покидать территорию Киева и Киевской области.
  • Согласно социологическому опросу КМИС, почти половина украинцев считают, что вручением подозрения Порошенко власть осуществляет политическое преследование оппозиции.
  • Порошенко предлагал властям объединиться с оппозицией на фоне угрозы российского нападения и подписать символическое соглашение о примирении.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБР


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