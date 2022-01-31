Тисяча за вакцинацію: програма буде діяти до кінця року
Програма єПідтримка про виплату 1000 гривень вакцинованим від коронавірусу громадянам буде тривати до 18 грудня 2022 року.
Джерело: пресслужба Кабміну
Дослівно: "Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів.
На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.
Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі".
Деталі: Повідомляється, що за тиждень українці витратили понад 88 млн грн для придбання лікарських засобів за програмою єПідтримка.
Наразі програмою скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.
Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.
Найпопулярнішими за видами витрат стали:
- книжкові магазини – 705 млн грн;
- кінотеатри – 488 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн
- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;
- спорт – 222 млн грн;
- ліки - 88 млн грн.
Передісторія:
- 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія" після 19 грудня. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни.
- Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.
- 17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2021-го та впродовж 2022-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.