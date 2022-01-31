Тисяча за вакцинацію: програма буде діяти до кінця року

Програма єПідтримка про виплату 1000 гривень вакцинованим від коронавірусу громадянам буде тривати до 18 грудня 2022 року.

Джерело: пресслужба Кабміну

Дослівно: "Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів.

На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.

Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі".

Деталі: Повідомляється, що за тиждень українці витратили понад 88 млн грн для придбання лікарських засобів за програмою єПідтримка.

Наразі програмою скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.

Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

Найпопулярнішими за видами витрат стали:

книжкові магазини – 705 млн грн;

кінотеатри – 488 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

ліки - 88 млн грн.

Передісторія: