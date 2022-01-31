Тысяча за вакцинацию: программа будет действовать до конца года
Программа эПоддержка о выплате 1000 гривен вакцинированным от коронавируса гражданам будет длиться до 18 декабря 2022 года.
Источник: пресс-служба Кабмина
Дословно: "Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов.
На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дия". На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.
Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате".
Детали: Сообщается, что за неделю украинцы потратили более 88 млн грн для приобретения лекарственных средств по программе Поддержка.
В настоящее время программой воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек.
Около 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.
Самыми популярными по видам расходов стали:
- книжные магазины – 705 млн грн;
- кинотеатры – 488 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 249 млн грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 млн грн;
- спорт – 222 млн грн;
- лекарства – 88 млн грн.
Предыстория:
- 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
- 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2021-го и в течение 2022-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.