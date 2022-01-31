Тысяча за вакцинацию: программа будет действовать до конца года

Программа эПоддержка о выплате 1000 гривен вакцинированным от коронавируса гражданам будет длиться до 18 декабря 2022 года.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов.

На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дия". На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате".

Детали: Сообщается, что за неделю украинцы потратили более 88 млн грн для приобретения лекарственных средств по программе Поддержка.

В настоящее время программой воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек.

Около 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Самыми популярными по видам расходов стали:

книжные магазины – 705 млн грн;

кинотеатры – 488 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 249 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

лекарства – 88 млн грн.

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