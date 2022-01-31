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Тысяча за вакцинацию: программа будет действовать до конца года

Понедельник, 31 января 2022, 14:58
ФОТО НБУ

Программа эПоддержка о выплате 1000 гривен вакцинированным от коронавируса гражданам будет длиться до 18 декабря 2022 года.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов.

На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дия". На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате".

Детали: Сообщается, что за неделю украинцы потратили более 88 млн грн для приобретения лекарственных средств по программе Поддержка.

В настоящее время программой воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек.

Около 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Самыми популярными по видам расходов стали:

  • книжные магазины – 705 млн грн;
  • кинотеатры – 488 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги – 249 млн грн;
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 млн грн;
  • спорт – 222 млн грн;
  • лекарства – 88 млн грн.

Предыстория:

  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
  • 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2021-го и в течение 2022-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусДія


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