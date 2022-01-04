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Прокурор відкликав клопотання про арешт у справі Порошенка, ДБР заперечує, що мова про експрезидента

Вівторок, 4 січня 2022, 20:02
Петро Порошенко. Фото eurosolidarity.org

Прокурор відкликав з Печерського райсуду Києва клопотання про застосування щодо підозрюваного у провадженні № 22016130000000212, в якому фігурує п'ятий президент Петро Порошенко, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, водночас у Державному бюро розслідувань заявляють, що йдеться не про експрезидента.

Джерело: сайт ДБР, ухвала Печерського райсуду від 29 грудня

Деталі: Згідно з ухвалою, до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максима Дзвоника про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Але до початку розгляду клопотання прокурор подав заяву про повернення клопотання "для доопрацювання".

Зазначається, що слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов до висновку, що Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого/прокурора.

Водночас, він вирішив виходити з принципу диспозитивності кримінального провадження (диспозитивність полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх матеріальних і процесуальних прав – як то права представляти чи не представляти доказ, давати показання чи відмовитись від давання показань, заявляти клопотання чи ні – ред.) і вирішив повернути клопотання.

Дослівно з ухвали суду: "Слідчий суддя ухвалив: Повернути прокурору клопотання. Ухвала оскарженню не підлягає".

Деталі: Водночас у ДБР заперечують, що йдеться про відкликання клопотання щодо Порошенка. 

Дослівно ДБР: "Державне бюро розслідувань наголошує, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого президента України не відповідає дійсності".

Деталі: У ДБР наголошують, що "вищевказана… інформація не відповідає дійсності, вказані процесуальні рішення не приймалися".

У бюро нагадали, що Порошенко підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій "Л/ДНР" і що про підозру йому повідомили 20 грудня.

На уточнююче запитання "Української правди" в ДБР запевнили, що клопотання слідчого стосується іншого підозрюваного, а не Порошенка, водночас прізвище – про кого саме йдеться – не назвали.

Для довідки: За даними ДБР, у провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 підозрювані ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (є дозвіл суду на затримання), нардеп Віктор Медведчук (за рішенням суду перебуває під домашнім арештом), бізнесмен Сергій Кузяра (арештований наприкінці вересня) та нардеп Петро Порошенко.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Його викликали на допит на 23 грудня. 
  • Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Українська правда
Теми: ПорошенкодержзрадаарештсудДБР


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