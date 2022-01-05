В Алмати розпочали антитерористичну спецоперацію, аеропорт звільнено – влада

Влада казахстанського міста Алмати заявляє про звільнення аеропорту із захоплення.

Джерело: заступник акима Алмати (віце-мер – ред.) Єржан Бабакумаров, якого цитує Tengrinews.kz

Пряма мова: "У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку в місті. Аеропорт звільнено. Переводиться в штатний режим роботи".

Деталі: За даними інфоцентру комендатури Алмати, радикально налаштовані прихильники акцій протесту "завдали величезних збитків місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів щодо наведення порядку та забезпечення безпеки".

Влада заявляє про "мародерство з боку екстремістів".

Жителів Алмати закликають зберігати спокій та "сприяти правоохоронним органам у наведенні конституційного порядку та встановленні громадської безпеки".

Що передувало: 5 січня казахстанське видання Orda.kz повідомило, що співробітники аеропорту Алмати покинули його через захоплення протестувальниками.

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