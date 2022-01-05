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В Алмати розпочали антитерористичну спецоперацію, аеропорт звільнено – влада

Середа, 5 січня 2022, 22:15

Влада казахстанського міста Алмати заявляє про звільнення аеропорту із захоплення.

Джерело: заступник акима Алмати (віце-мер – ред.) Єржан Бабакумаров, якого цитує Tengrinews.kz

Пряма мова: "У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку в місті. Аеропорт звільнено. Переводиться в штатний режим роботи".

Деталі: За даними інфоцентру комендатури Алмати, радикально налаштовані прихильники акцій протесту "завдали величезних збитків місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів щодо наведення порядку та забезпечення безпеки".

Влада заявляє про "мародерство з боку екстремістів".

Жителів Алмати закликають зберігати спокій та "сприяти правоохоронним органам у наведенні конституційного порядку та встановленні громадської безпеки".

Що передувало: 5 січня казахстанське видання Orda.kz повідомило, що співробітники аеропорту Алмати покинули його через захоплення протестувальниками.

Передісторія:

  • З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Влада застосувала до протестувальників силу, в країні було обмежено доступ до інтернету.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. В Алмати люди захопили акимат (адміністрацію).
  • У Кремлі сказали, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою через заворушення у низці великих міст, і заявили, що проти втручання будь-кого ззовні.
  • Наступник Назарбаєва президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що очолив Раду безпеки країни, і пообіцяв жорсткі дії проти "бандитських елементів". Увечері 5 січня казахстанські ЗМІ повідомили про запровадження надзвичайного стану по всій країні.
  • Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.

Теми: Казахстан
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