Банки в Казахстані зупинили роботу

Усі фінансові організації Казахстану тимчасово зупинили роботу.

Джерело: Tengrinews з посиланням на Нацбанк

Деталі: Зазначається, що сьогодні не працюватимуть банки другого рівня, обмінники, брокери, мікрофінансові організації, Казахстанська фондова біржа KASE та інші.

Як повідомляється, у Нацбанку наголосили, що "враховували проведення контртерористичної операції в Алмати та тимчасові проблеми з Інтернетом".

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