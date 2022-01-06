МВС Казахстану заявило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків. Про вбитих протестувальників мовчать

У ході акцій протесту та заворушень у Казахстані поліція затримала 2298 людей.

Джерело: пресслужба МВС республіки, яку цитує Tengrinews.kz

Деталі: Повідомляється про загибель 18 працівників силових структур. Про вбитих протестувальників не повідомляється.

Постраждало 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців Нацгвардії, кажуть у МВС Казахстану.

Зазначається, що у столиці (Нур- Султан), Шимкенті, Акмолінській, Кизилординській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській областях ситуація стабільна.

В Актюбинській, Атирауській, Західно-Казахстанській, Мангістауській областях перекрито кілька ділянок автошляхів та одну залізничну колію.

Найбільш складна ситуація в Алмати. Контртерористична операція триває.

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