Данілов назвав терактом збиття українського літака МАУ в Ірані

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає терористичним актом збиття українського літака МАУ рейсу PS752, що сталося два роки тому під Тегераном.

Джерело: Данілов в інтерв'ю Voice of America

Пряма мова: "Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом проти цивільного літака. У нас склалося враження, що вони чекали саме на наш літак… Мабуть, це був наказ (відкрити вогонь - УП) найвищого керівництва. Жоден оператор (комплексу протиповітряної оборони - УП) не може ухвалити таке рішення самостійно".

Деталі: Секретар РНБО висловив розчарування тим, що Іран відмовився співпрацювати як у розслідуванні трагедії так і у виплаті компенсацій. Данілов також нагадав, що до і після ракетних ударів Ірану по літаку у той день влада дозволяла іншим цивільним літакам здійснювати польоти.

Дивіться також: "Таємниця загибелі Ромео" - фільм Леоніда Канфера про катастрофу літака МАУ під Тегераном

Передісторія: 8 січня 2020 року літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.

11 січня 2020 року Іран визнав, що збив пасажирський літак авіакомпанії МАУ. До цього нібито призвів людський фактор: військові помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль. У липні 2020 року в Ірані заявили, що катастрофа була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.

Іран зволікав із наданням інформації та рішенням про компенсації родинам загиблих. Іран передав Франції "чорні скриньки" літака МАУ лише влітку. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що розшифровані дані підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".

Нагадаємо: