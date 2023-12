В МЗС розкрили дані розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані літака

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про результати розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані "Боїнга" МАУ. За його словами, вони підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".

Джерело: Єнін у Twitter

Пряма мова: "Вдячний усім партнерам, які допомогли наблизити цю мить. Чорні скриньки з # PS752 були успішно зчитані та розшифровані. Стенограма підтвердила факт незаконного втручання у літак".

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6