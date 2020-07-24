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В МЗС розкрили дані розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані літака

П'ятниця, 24 липня 2020, 13:06
Фото з twitter.com/Iranian_RCS

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про результати розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані "Боїнга" МАУ. За його словами, вони підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".

Джерело: Єнін у Twitter

Пряма мова: "Вдячний усім партнерам, які допомогли наблизити цю мить. Чорні скриньки з # PS752 були успішно зчитані та розшифровані. Стенограма підтвердила факт незаконного втручання у літак".

Деталі: Він також додав, що Україна чекає на перший раунд переговорів з іранською стороною наступного тижня.

Що було раніше: 23 липня стало відомо, що у Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого у січні цього року літака МАУ над Тегераном.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: катастрофа МАУ в ІраніФранціяУкраїнаІран


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