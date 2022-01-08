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Названо імена імовірно причетних до катастрофи МАУ в Ірані

Субота, 8 січня 2022, 13:56
Названо імена імовірно причетних до катастрофи МАУ в Ірані
Гюндуз Мамедов, Укрінформ

Слідчі знають імена імовірних виконавців у справі про збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, але Іран не надає належного сприяння в розслідуванні катастрофи.

Джерело: колишній заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування цього злочину, у Twitter та статті для Радіо Свобода

Мамедов у Twitter: "З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

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У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН".

Деталі: У своїй статті Мамедов опублікував імена імовірно причетних до злочину військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC):

  • капітана Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1),
  • першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор),
  • третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор),
  • першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost),
  • капітана Саджада Мохаммаді (Sajjad Mohammadi),
  • майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout),
  • другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia),
  • бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun)
  • військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті (Mostafa Faratі).

За словами ексзаступника генпрокурора, цим людям інкримінується службова недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов’язків.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ в Тегерані.

Дивіться також: "Таємниця загибелі Ромео" - фільм Леоніда Канфера про катастрофу літака МАУ під Тегераном

Передісторія:

  • 8 січня 2020 року літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
  • 11 січня 2020 року Іран визнав, що збив пасажирський літак авіакомпанії МАУ. До цього нібито призвів людський фактор: військові помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль. У липні 2020 року в Ірані заявили, що катастрофа була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.
  • Іран зволікав із наданням інформації та рішенням про компенсації родинам загиблих. Іран передав Франції "чорні скриньки" літака МАУ лише влітку. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що розшифровані дані підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".
  • 30 грудня стало відомо, що Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи рейсу PS752 (літака МАУ). Канаду не задовільняє така пропозиція Ірану.
  • 31 грудня 2020 року Іран "з п'ятої спроби" передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Українська правда
Теми: катастрофа МАУ в ІраніОфіс генпрокурораІран
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