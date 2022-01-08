Названо імена імовірно причетних до катастрофи МАУ в Ірані

Слідчі знають імена імовірних виконавців у справі про збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, але Іран не надає належного сприяння в розслідуванні катастрофи.

Джерело: колишній заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування цього злочину, у Twitter та статті для Радіо Свобода

Мамедов у Twitter: "З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН".

Деталі: У своїй статті Мамедов опублікував імена імовірно причетних до злочину військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC):

капітана Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1),

першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор),

третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор),

першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost),

капітана Саджада Мохаммаді (Sajjad Mohammadi),

майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout),

другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia),

бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun)

військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті (Mostafa Faratі).

За словами ексзаступника генпрокурора, цим людям інкримінується службова недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов’язків.

Що передувало: 7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ в Тегерані.

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