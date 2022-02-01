Посольство США в Києві повідомляє, що відкрите та працює в повному обсязі
Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістін Квін заявила, що американське посольство в Києві працює в повному обсязі та відкрите для відвідувачів.
Джерело: виступ Квін на щорічній зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати
Пряма мова Квін: "Ми вживаємо розважливі застережні заходи, просячи американських громадян виїхати з України, наказуючи виїхати членам сімей американських держслужбовців та даючи право виїхати працівникам місії.
Попри це, ми абсолютно непохитно підтримуємо Україну. Я підкреслюю, посольство США в Києві відкрите і працює в повному обсязі".
Деталі: Квін перелічила також види допомоги, які надають Сполучені Штати в останні кілька місяців Україні, зокрема збройну та фінансову допомогу.
Вона вкотре нагадала, що США готові реагувати на військові дії Росії в Україні жорсткими санкціями спільно з партнерами та союзниками в Європі й світі.
Передісторія:
- 26 січня американське посольство наполегливо закликало громадян США в Україні розглянути можливість негайного виїзду з країни через "непередбачувану" ситуацію з військової агресією Росії.
- 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві.
- Велика Британія, Канада й Австралія дозволили повернутися додому частині своїх співробітників у посольствах в Україні.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення цих чотирьох країн "передчасним".