Посольство США в Києві повідомляє, що відкрите та працює в повному обсязі

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістін Квін заявила, що американське посольство в Києві працює в повному обсязі та відкрите для відвідувачів.

Джерело: виступ Квін на щорічній зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати

Пряма мова Квін: "Ми вживаємо розважливі застережні заходи, просячи американських громадян виїхати з України, наказуючи виїхати членам сімей американських держслужбовців та даючи право виїхати працівникам місії.

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Попри це, ми абсолютно непохитно підтримуємо Україну. Я підкреслюю, посольство США в Києві відкрите і працює в повному обсязі".

Деталі: Квін перелічила також види допомоги, які надають Сполучені Штати в останні кілька місяців Україні, зокрема збройну та фінансову допомогу.

Вона вкотре нагадала, що США готові реагувати на військові дії Росії в Україні жорсткими санкціями спільно з партнерами та союзниками в Європі й світі.

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