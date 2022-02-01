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Посольство США в Києві повідомляє, що відкрите та працює в повному обсязі

Вівторок, 1 лютого 2022, 18:59
Будівля посольства СШа в Києві. Фото: Getty images

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістін Квін заявила, що американське посольство в Києві працює в повному обсязі та відкрите для відвідувачів. 

Джерело: виступ Квін на щорічній зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати

Пряма мова Квін: "Ми вживаємо розважливі застережні заходи, просячи американських громадян виїхати з України, наказуючи виїхати членам сімей американських держслужбовців та даючи право виїхати працівникам місії. 

Попри це, ми абсолютно непохитно підтримуємо Україну. Я підкреслюю, посольство США в Києві відкрите і працює в повному обсязі".

Деталі: Квін перелічила також види допомоги, які надають Сполучені Штати в останні кілька місяців Україні, зокрема збройну та фінансову допомогу. 

Вона вкотре нагадала, що США готові реагувати на військові дії Росії в Україні жорсткими санкціями спільно з партнерами та союзниками в Європі й світі. 

Передісторія: 

  • 26 січня американське посольство наполегливо закликало громадян США в Україні розглянути можливість негайного виїзду з країни через "непередбачувану" ситуацію з військової агресією Росії.
  • 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві.
  • Велика Британія, Канада й Австралія дозволили повернутися додому частині своїх співробітників у посольствах в Україні.
  • У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення цих чотирьох країн "передчасним".

Денис Карловський, УП
Теми: СШАРосіявійна
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