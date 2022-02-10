Знову мінування: у столиці й інших містах-мільйонниках перевіряють всі ТРЦ – ЗМІ

Журналістам повідомили, що в Службу безпеки надіслали повідомлення про нібито "замінування" усіх торгово-розважальних центрів у Києві та кількох великих містах України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах

Дослівно: "До колцентру СБУ надійшов анонімний дзвінок про нібито мінування всіх торгових центрів у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі й Кривому Розі".

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Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

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