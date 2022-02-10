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Знову мінування: у столиці й інших містах-мільйонниках перевіряють всі ТРЦ – ЗМІ

Денис КарловськийЧетвер, 10 лютого 2022, 13:29
Ілюстративне фото Радіо Свобода

Журналістам повідомили, що в Службу безпеки надіслали повідомлення про нібито "замінування" усіх торгово-розважальних центрів у Києві та кількох великих містах України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах

Дослівно: "До колцентру СБУ надійшов анонімний дзвінок про нібито мінування всіх торгових центрів у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі й Кривому Розі".

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

Передісторія: 

  • З кінця грудня 2021 року правоохоронці в українських містах вимушені перевіряти мости, ТРЦ, школи, станції метрополітену тощо через хибні повідомлення про замінування. Відомо, що принаймні у двох обласних центрах ухвалили рішення перевести школи на дистанційне навчання через постійні дзвінки про "мінування".
  • СБУ з'ясувала, що українці замовляють "мінування" через телеграм-чати, які контролюються ФСБ РФ.
  • Українські рятувальники заявили, що фейкові "мінування" використовують у цілях залякування населення на тлі можливого російського вторгнення.
  • Очільник Національної поліції Ігор Клименко на початку січня казав, що за одну добу в різних містах України замінували понад шість сотень об'єктів.

Теми: мінуванняКиївХарківДніпро
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