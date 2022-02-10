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Снова минирования: в столице и других городах-миллионниках проверяют все ТРЦ – СМИ

Денис КарловскийЧетверг, 10 февраля 2022, 12:29
Снова минирования: в столице и других городах-миллионниках проверяют все ТРЦ – СМИ

Журналистам сообщили, что в Службу безопасности направили сообщение о якобы "заминировании" всех торгово-развлекательных центров в Киеве и нескольких крупных городах Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Дословно: "В колцентр СБУ поступил анонимный звонок о якобы минировании всех торговых центров в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Кривом Роге".

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Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются работники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой" .

Проверка обычно длится 3-4 часа. На время проверки работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.

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Предыстория: 

  • С конца декабря 2021 правоохранители в украинских городах вынуждены проверять мосты, ТРЦ, школы, станции метрополитена и т.д. из-за ложных сообщений о заминировании. Известно, что, по крайней мере, в двух областных центрах приняли решение перевести школы на дистанционное обучение через постоянные звонки о "минировании".
  • СБУ выяснила, что украинцы заказывают "минирование" через телеграмм-чаты, контролируемые ФСБ РФ.
  • Украинские спасатели заявили, что фейковые "минирования" используют в целях устрашения населения на фоне возможного российского вторжения.
  • Глава Национальной полиции Игорь Клименко в начале января говорил, что за сутки в разных городах Украины заминировали более шести сотен объектов.

Темы: минированиеКиевХарьковДнепр
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