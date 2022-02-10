Снова минирования: в столице и других городах-миллионниках проверяют все ТРЦ – СМИ

Журналистам сообщили, что в Службу безопасности направили сообщение о якобы "заминировании" всех торгово-развлекательных центров в Киеве и нескольких крупных городах Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Дословно: "В колцентр СБУ поступил анонимный звонок о якобы минировании всех торговых центров в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Кривом Роге".

Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются работники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой" .

Проверка обычно длится 3-4 часа. На время проверки работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.

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