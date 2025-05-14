ДТП з кортежем Ярославського: У Харкові суд виніс вирок у справі щодо приховування злочину

Місце, де сталася смертельна аварія 9 лютого 2022 року. фото - "Суспільне Харків"

Київський районний суд Харкова 9 травня виніс вирок у справі про приховування злочину в смертельній ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, що сталася 9 лютого 2022 року.

Джерело: "Суспільне", дані Єдиного державного реєстру судових рішень

Деталі: У матеріалі справи повідомляють, що з моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки, тому закінчився термін давності притягнення до кримінальної відповідальності.

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Тож обвинувачених у залишенні в небезпеці водія звільнили від відповідальності.

Суд постановив, обвинуваченого у приховуванні злочину водія засудити до трьох років позбавлення волі, однак звільнити його від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Такий самий вирок отримав співучасник, який намагався взяти на себе провину після ДТП.

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Обидва засуджених мають заплатити за проведення експертиз понад 275 тисяч гривень. Також вони мають 30 днів, щоб оскаржити вирок.

У справі про приховування злочину щодо ДТП з кортежем Ярославського засудили двох чоловіків:

уродженця Українська Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працює на посаді чергового адміністратора в ТОВ "БаДМ";

уродженця Дергачів Харківської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого.

За даними порталу "Судова влада", йдеться про Андрія Лігуса та Олександра Бережного.

Передісторія:

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