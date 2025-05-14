ДТП з кортежем Ярославського: У Харкові суд виніс вирок у справі щодо приховування злочину
Київський районний суд Харкова 9 травня виніс вирок у справі про приховування злочину в смертельній ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, що сталася 9 лютого 2022 року.
Джерело: "Суспільне", дані Єдиного державного реєстру судових рішень
Деталі: У матеріалі справи повідомляють, що з моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки, тому закінчився термін давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Тож обвинувачених у залишенні в небезпеці водія звільнили від відповідальності.
Суд постановив, обвинуваченого у приховуванні злочину водія засудити до трьох років позбавлення волі, однак звільнити його від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.
Такий самий вирок отримав співучасник, який намагався взяти на себе провину після ДТП.
Обидва засуджених мають заплатити за проведення експертиз понад 275 тисяч гривень. Також вони мають 30 днів, щоб оскаржити вирок.
У справі про приховування злочину щодо ДТП з кортежем Ярославського засудили двох чоловіків:
- уродженця Українська Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працює на посаді чергового адміністратора в ТОВ "БаДМ";
- уродженця Дергачів Харківської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого.
За даними порталу "Судова влада", йдеться про Андрія Лігуса та Олександра Бережного.
Передісторія:
- Пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.
- Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водій, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінували "приховування злочину", а не провину за ДТП.
- За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.
- 15 лютого стало відомо, що з моргу в Чугуєві зник одяг загиблого чоловіка, але 16 лютого усі речі знайшлися нібито у службовому приміщенні моргу.
- Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого.
- У липні 2022 року співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Ярославський повернувся в Україну.
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