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ДТП з кортежем Ярославського: У Харкові суд виніс вирок у справі щодо приховування злочину

Тетяна ОлійникСереда, 14 травня 2025, 22:43
ДТП з кортежем Ярославського: У Харкові суд виніс вирок у справі щодо приховування злочину
Місце, де сталася смертельна аварія 9 лютого 2022 року. фото - "Суспільне Харків"

Київський районний суд Харкова 9 травня виніс вирок у справі про приховування злочину в смертельній ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, що сталася 9 лютого 2022 року.

Джерело: "Суспільне", дані Єдиного державного реєстру судових рішень

Деталі: У матеріалі справи повідомляють, що з моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки, тому закінчився термін давності притягнення до кримінальної відповідальності.

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Тож обвинувачених у залишенні в небезпеці водія звільнили від відповідальності.

Суд постановив, обвинуваченого у приховуванні злочину водія засудити до трьох років позбавлення волі, однак звільнити його від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Такий самий вирок отримав співучасник, який намагався взяти на себе провину після ДТП.

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Обидва засуджених мають заплатити за проведення експертиз понад 275 тисяч гривень. Також вони мають 30 днів, щоб оскаржити вирок.

У справі про приховування злочину щодо ДТП з кортежем Ярославського засудили двох чоловіків:

  • уродженця Українська Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працює на посаді чергового адміністратора в ТОВ "БаДМ";
  • уродженця Дергачів Харківської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого.

За даними порталу "Судова влада", йдеться про Андрія Лігуса та Олександра Бережного.

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.
  • Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водій, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінували "приховування злочину", а не провину за ДТП. 
  • За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. 
  • 15 лютого стало відомо, що з моргу в Чугуєві зник одяг загиблого чоловіка, але 16 лютого усі речі знайшлися нібито у службовому приміщенні моргу.
  • Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого.
  • У липні 2022 року співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Ярославський повернувся в Україну. 

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ЯрославськийХарківсудДТП
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