Ярославський здав зразок ДНК і погодився на допит - джерела

Підозрюваний у причетності до скоєння резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський по поверненню в Україну здав біологічні зразки для ДНК-експертизи і прийде на допит у прокуратуру.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах та постанови ОГП, які має в розпорядженні "Українська правда"

Деталі: За даними УП, у пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке переїіхало людину.

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Після перетину кордону бізнесмен має приїхати в ОГП на допит як свідок.

Також, як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів.

Що передувало: 12 липня Ярославський, який був відсутній в Україні з лютого, повернувся на Батьківщину, перетнувши кордон зі Словаччиною.

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