Ярославський здав зразок ДНК і погодився на допит - джерела
Підозрюваний у причетності до скоєння резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський по поверненню в Україну здав біологічні зразки для ДНК-експертизи і прийде на допит у прокуратуру.
Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах та постанови ОГП, які має в розпорядженні "Українська правда"
Деталі: За даними УП, у пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке переїіхало людину.
Після перетину кордону бізнесмен має приїхати в ОГП на допит як свідок.
Також, як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів.
Що передувало: 12 липня Ярославський, який був відсутній в Україні з лютого, повернувся на Батьківщину, перетнувши кордон зі Словаччиною.
Передісторія:
- Пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.
- Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водй, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують "приховування злочину", а не провину за ДТП.
- За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.
- Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого. Бізнесмена чекає поліція. Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі дії будуть у рамках закону, без політичних ігр.