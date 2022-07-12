Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ярославський здав зразок ДНК і погодився на допит - джерела

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоВівторок, 12 липня 2022, 17:54
Ярославський на КПП "Малий Березний"

Підозрюваний у причетності до скоєння резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський по поверненню в Україну здав біологічні зразки для ДНК-експертизи і прийде на допит у прокуратуру.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах та постанови ОГП, які має в розпорядженні "Українська правда"

Деталі: За даними УП, у пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке переїіхало людину.

 
 

Після перетину кордону бізнесмен має приїхати в ОГП на допит як свідок.

Також, як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів.

 
 

Що передувало: 12 липня Ярославський, який був відсутній в Україні з лютого, повернувся на Батьківщину, перетнувши кордон зі Словаччиною.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.
  • Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водй, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують "приховування злочину", а не провину за ДТП. 
  • За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.
  • Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого. Бізнесмена чекає поліція. Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі дії будуть у рамках закону, без політичних ігр

Теми: ЯрославськийДТП
Головне сьогодні

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм – зведення

картиISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

відео, оновлено від 00.36Окупанти заявили про масований удар ЗСУ по ППО біля Луганська

Зеленський: У ворога немає сміливості визнати поразку і забратися з України

Ударна авіація вже завдала 1700 групових ударів по ворогу - Повітряні сили

Заборона очного навчання під час війни: Зеленський відповів на петицію

Усі новини...
Ярославський
Ярославський повернувся в Україну - джерела
ДТП з кортежем Ярославського: автомобілі замивали, щоб знищити сліди – експертиза
Ярославський заявляє, що у справі про смертельну ДТП підтасовують факти
Останні новини
11:12
Білоруський прикордонник під обстрілами своїх пробрався в Україну, щоб воювати з РФ
11:06
У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби
11:00
Кулеба: переговори про розблокування зерна перебувають у фінальній фазі
10:58
Мінагро закликає розблокувати приватизацію спиртзаводів
10:52
оновленоЧасів Яр: кількість жертв зросла до 47
10:37
Схема "Калашникова": як російський концерн в обхід санкцій продає стволи у 44 країни
10:26
На Заході обговорюють обмеження цін на енергоресурси РФ, щоб зменшити її доходи
10:15
На Житомирщині знайшли зґвалтованого собаку: зоозахисники звернулися у поліцію
10:12
У Дніпрі анонсували "тотальне" зниження податку на землю для бізнесу
09:47
Президент Болгарії заявив про можливість нових дострокових виборів у жовтні
Усі новини...