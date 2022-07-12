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Ярославський здав зразок ДНК і погодився на допит - джерела

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоВівторок, 12 липня 2022, 17:54
Ярославський здав зразок ДНК і погодився на допит - джерела
Ярославський на КПП "Малий Березний"

Підозрюваний у причетності до скоєння резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський по поверненню в Україну здав біологічні зразки для ДНК-експертизи і прийде на допит у прокуратуру.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах та постанови ОГП, які має в розпорядженні "Українська правда"

Деталі: За даними УП, у пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке переїіхало людину.

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Після перетину кордону бізнесмен має приїхати в ОГП на допит як свідок.

Також, як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів.

 
 

Що передувало: 12 липня Ярославський, який був відсутній в Україні з лютого, повернувся на Батьківщину, перетнувши кордон зі Словаччиною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.
  • Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водй, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують "приховування злочину", а не провину за ДТП. 
  • За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.
  • Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого. Бізнесмена чекає поліція. Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі дії будуть у рамках закону, без політичних ігр

Теми: ЯрославськийДТП
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