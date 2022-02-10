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Кличко відреагував на скандал з хабарем у Київраді

Четвер, 10 лютого 2022, 16:27
Віталій Кличко. Фото kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розраховує на повне і об’єктивне розслідування справи щодо депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, якого напередодні спіймали на хабарі.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Друзі! Розраховую на об’єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі".

Деталі: Мер наголосив, що КМДА буде "позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів… і… надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів", незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії".

Кличко також підкреслив, що "неупереджені і активні дії правоохоронців є запорукою дотримання законності і чітким сигналом тим, хто закон намагається обійти".

Передісторія: 

  • Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 1,2 мільйонів гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю в різних районах Києва. Однак в ході викриття депутат утік на авто від детективів. Через кілька годин його та інших 5 посібників затримали.
  • За останні кілька тижнів гучний розголос у ЗМІ набрали також можлива причетність до корупції на постачанні медичного обладання народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних та приховуванні причетності нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна до скоєння резонансного ДТП напідпитку, в якому постраждав відомий футбольний тренер.
  • Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк відреагувала на затримання Трубіцина на хабарі, натякнувши, що він пов’язаний з київським мером Віталієм Кличком.

Українська правда
Теми: КМДАВіталій КличкоСлуга народухабар
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