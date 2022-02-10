Кличко відреагував на скандал з хабарем у Київраді

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розраховує на повне і об’єктивне розслідування справи щодо депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, якого напередодні спіймали на хабарі.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Друзі! Розраховую на об’єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі".

Деталі: Мер наголосив, що КМДА буде "позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів… і… надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів", незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії".

Кличко також підкреслив, що "неупереджені і активні дії правоохоронців є запорукою дотримання законності і чітким сигналом тим, хто закон намагається обійти".

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