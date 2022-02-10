Кличко отреагировал на скандал со взяткой в Киевсовете
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела в отношении депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, которого накануне поймали на взятке.
Источник: Кличко в Telegram
Прямой язык Кличко: "Друзья! Рассчитываю на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке".
Детали: Мэр подчеркнул, что КГГА будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток… и… в дальнейшем помогать правоохранительным органам привлекать к ответственности таких "деятелей", несмотря на партийные цвета, должности или регалии".
Кличко также подчеркнул, что "беспристрастные и активные действия правоохранителей являются залогом соблюдения законности и четким сигналом тем, кто пытается обойти закон".
Предыстория:
- Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева. Однако в ходе разоблачения депутат скрылся на авто от детективов. Через несколько часов его и остальных 5 соучастников преступления задержали.
- За последние несколько недель громкую огласку в СМИ набрали также возможная причастность к коррупции на поставках медицинского оборудования народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых и сокрытие причастности нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина к совершению в пьяном состоянии резонансного ДТП, в которой пострадал известный футбольный тренер.
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.