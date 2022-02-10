Кличко отреагировал на скандал со взяткой в Киевсовете

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела в отношении депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, которого накануне поймали на взятке.

Источник: Кличко в Telegram

Прямой язык Кличко: "Друзья! Рассчитываю на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке".

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Детали: Мэр подчеркнул, что КГГА будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток… и… в дальнейшем помогать правоохранительным органам привлекать к ответственности таких "деятелей", несмотря на партийные цвета, должности или регалии".

Кличко также подчеркнул, что "беспристрастные и активные действия правоохранителей являются залогом соблюдения законности и четким сигналом тем, кто пытается обойти закон".

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