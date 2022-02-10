Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко отреагировал на скандал со взяткой в Киевсовете

Четверг, 10 февраля 2022, 16:27
Виталий Кличко. Фото kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела в отношении депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, которого накануне поймали на взятке.

Источник: Кличко в Telegram

Прямой язык Кличко: "Друзья! Рассчитываю на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке".

Детали: Мэр подчеркнул, что КГГА будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток… и… в дальнейшем помогать правоохранительным органам привлекать к ответственности таких "деятелей", несмотря на партийные цвета, должности или регалии".

Кличко также подчеркнул, что "беспристрастные и активные действия правоохранителей являются залогом соблюдения законности и четким сигналом тем, кто пытается обойти закон".

Предыстория: 

  • Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева. Однако в ходе разоблачения депутат скрылся на авто от детективов. Через несколько часов его и остальных 5 соучастников преступления задержали.
  • За последние несколько недель громкую огласку в СМИ набрали также возможная причастность к коррупции на поставках медицинского оборудования народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых и сокрытие причастности нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина к совершению в пьяном состоянии резонансного ДТП, в которой пострадал известный футбольный тренер.
  • Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.

Украинская правда
Темы: КГГАВиталий КличкоСлуга народавзятка


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
КГГА
В Киеве планируют создать цифровую систему оповещения населения
Загрязнение ртутью: силовики объявили подозрение еще одному заместителю Кличко
Заместитель Кличко отказался давать показания на допросе – прокуратура
Последние новости
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
15:24
Экспорт и импорт Украины увеличился на треть
15:13
Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос
Все новости...