Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія заблокує морські шляхи до українських портів – АМПУ

Денис КарловськийЧетвер, 10 лютого 2022, 16:58
Маріупольський порт. Фото: пресслужба АМПУ

В Адміністрації морських портів зазначили, що блокування ділянок Чорного та Азовського морів Росією через "планові артилерійські навчання" фактично заблокують морські шляхи до українських портів.

Джерело: facebook-сторінка АМПУ

Деталі: У відомстві зазначили, що через блокування Росією ділянок Азовського моря рух торгових суден до українських портів буде повністю заблокований, адже зокрема Росія всуціль перекрила Керченську протоку.

У Чорному морі рух суден буде суттєво обмежено, оскільки будуть заблоковані рекомендовані маршрути для більшості торгових суден. Можливий буде лише в обхід ділянок проведення навчань Росією.

Утім деякі судна через осадку можуть бути обмежені в руху вздовж узбережжя.

В АМПУ наразі опрацьовують всі деталі обмеження для суден і повідоялть додаткові роз’яснення згодом.

 
Росія заблокувала судноплавство на ділянках, виділених червоним кольором
Мапа: Військово-морські сили України

Передісторія: 

  • Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.
  • Міністерство закордонних справ України висловило офіційну ноту протесту через загрозливі дії Росії в акваторії Чорного та Азовського морів.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що на запланованому засіданні Ради національної безпеки й оборони в п’ятницю 11 лютого розглянуть питання загроз для судноплавства через російську блокаду в морі.
  • Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.
  • Міністерство оборони України в грудні повідомляло, що Росія блокувала морські шляхи в Азовському морі через подібні "планові навчання" військового флоту. Тоді росіяни заборони судноплавство в 70% акваторії Азовського моря.

Українська правда
Теми: Чорне мореАзовське мореторгівляпорти
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Чорне море
НАТО може розмістити бойові групи у Чорноморському регіоні
Україна засудила Росію, яка заблокувала акваторії Чорного і Азовського морів і Керченської протоки
Росія запланувала блокаду в Чорному та Азовському морях – ЗМІ
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...