Росія заблокує морські шляхи до українських портів – АМПУ

В Адміністрації морських портів зазначили, що блокування ділянок Чорного та Азовського морів Росією через "планові артилерійські навчання" фактично заблокують морські шляхи до українських портів.

Джерело: facebook-сторінка АМПУ

Деталі: У відомстві зазначили, що через блокування Росією ділянок Азовського моря рух торгових суден до українських портів буде повністю заблокований, адже зокрема Росія всуціль перекрила Керченську протоку.

У Чорному морі рух суден буде суттєво обмежено, оскільки будуть заблоковані рекомендовані маршрути для більшості торгових суден. Можливий буде лише в обхід ділянок проведення навчань Росією.

Утім деякі судна через осадку можуть бути обмежені в руху вздовж узбережжя.

В АМПУ наразі опрацьовують всі деталі обмеження для суден і повідоялть додаткові роз’яснення згодом.

Росія заблокувала судноплавство на ділянках, виділених червоним кольором Мапа: Військово-морські сили України

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