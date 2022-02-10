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Росія заблокує морські шляхи до українських портів – АМПУ

Денис КарловськийЧетвер, 10 лютого 2022, 15:58
Росія заблокує морські шляхи до українських портів – АМПУ
Маріупольський порт. Фото: пресслужба АМПУ

В Адміністрації морських портів зазначили, що блокування ділянок Чорного та Азовського морів Росією через "планові артилерійські навчання" фактично заблокують морські шляхи до українських портів.

Джерело: facebook-сторінка АМПУ

Деталі: У відомстві зазначили, що через блокування Росією ділянок Азовського моря рух торгових суден до українських портів буде повністю заблокований, адже зокрема Росія всуціль перекрила Керченську протоку.

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У Чорному морі рух суден буде суттєво обмежено, оскільки будуть заблоковані рекомендовані маршрути для більшості торгових суден. Можливий буде лише в обхід ділянок проведення навчань Росією.

Утім деякі судна через осадку можуть бути обмежені в руху вздовж узбережжя.

В АМПУ наразі опрацьовують всі деталі обмеження для суден і повідоялть додаткові роз’яснення згодом.

ВІДЕО ДНЯ
 
Росія заблокувала судноплавство на ділянках, виділених червоним кольором
Мапа: Військово-морські сили України

Передісторія: 

  • Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.
  • Міністерство закордонних справ України висловило офіційну ноту протесту через загрозливі дії Росії в акваторії Чорного та Азовського морів.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що на запланованому засіданні Ради національної безпеки й оборони в п’ятницю 11 лютого розглянуть питання загроз для судноплавства через російську блокаду в морі.
  • Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.
  • Міністерство оборони України в грудні повідомляло, що Росія блокувала морські шляхи в Азовському морі через подібні "планові навчання" військового флоту. Тоді росіяни заборони судноплавство в 70% акваторії Азовського моря.

Українська правда
Теми: Чорне мореАзовське мореторгівляпорти
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