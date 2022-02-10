Россия заблокирует морские пути в украинские порты - АМПУ

В Администрации морских портов утверждают, что блокирование участков Черного и Азовского морей Россией через "плановые артиллерийские учения" фактически блокируют морские пути в украинские порты.

Источник: facebook-страница АМПУ

Детали: В ведомстве подчеркнули, что из-за блокирования Россией участков Азовского моря движение торговых судов в украинские порты будет полностью заблокировано, ведь, в частности, Россия полностью перекрыла Керченский пролив.

В Черном море движение судов будет существенно ограничено, поскольку будут заблокированы рекомендованные маршруты для большинства торговых судов. Возможен только в обход участков проведения учений Россией.

Впрочем, некоторые суда из-за осадки могут быть ограничены в движении вдоль побережья.

В АМПУ сейчас прорабатывают все детали ограничения для судов и сообщат дополнительные разъяснения впоследствии.

Россия заблокировала судоходство на участках, выделенных красным цветом Карта: Военно-морские силы Украины

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