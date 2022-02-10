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Россия заблокирует морские пути в украинские порты - АМПУ

Денис КарловскийЧетверг, 10 февраля 2022, 16:58
Мариупольский порт. Фото: пресс-служба АМПУ

В Администрации морских портов утверждают, что блокирование участков Черного и Азовского морей Россией через "плановые артиллерийские учения" фактически блокируют морские пути в украинские порты.

Источник: facebook-страница АМПУ

Детали: В ведомстве подчеркнули, что из-за блокирования Россией участков Азовского моря движение торговых судов в украинские порты будет полностью заблокировано, ведь, в частности, Россия полностью перекрыла Керченский пролив.

В Черном море движение судов будет существенно ограничено, поскольку будут заблокированы рекомендованные маршруты для большинства торговых судов. Возможен только в обход участков проведения учений Россией.

Впрочем, некоторые суда из-за осадки могут быть ограничены в движении вдоль побережья.

В АМПУ сейчас прорабатывают все детали ограничения для судов и сообщат дополнительные разъяснения впоследствии.

 
Россия заблокировала судоходство на участках, выделенных красным цветом
Карта: Военно-морские силы Украины

Предыстория: 

  • Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
  • Министерство иностранных дел Украины выразило официальную ноту протеста из-за угрожающих действий России в акватории Черного и Азовского морей.
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что на запланированном заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу 11 февраля будет рассмотрен вопрос угроз для судоходства через российскую блокаду в море.
  • В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
  • Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.

Темы: Черное мореАзовское мореторговляпорты


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