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У Ярославського твердять, що за кермом автівки, яка збила людину, сидів водій компанії

Денис КарловськийЧетвер, 10 лютого 2022, 16:17
У Ярославського твердять, що за кермом автівки, яка збила людину, сидів водій компанії
Олександр Ярославський. Фото із facebook-сторінки

Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен Олександр Ярославський, зазначає, що за кермом автівки, яка спричинила смертельну ДТП під Харковом, сидів їхній водій.

Джерело: пресслужба DCH

Дослівно: "За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із додаткових служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав".

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Деталі: У пресслужбі твердять, буцімто, відсутність номерних знаків на автівці помітили лише зранку.

Далі, нібито працівники компанії повідомили поліцію, а сам водій поїхав до відділку для допиту й очікує на обрання запобіжного заходу.

У компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Зранку 10 лютого джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що на місці смертельної ДТП під Харковом знайшли номерні знаки з автівки кортежу харківського бізнесмена Ярославського. Після півночі 10 лютого на трасі між Харковом і Мартовим, де мешкає бізнесмен, знайшли мертвого 50-річного чоловіка.
  • Через кілька годин джерела УП повідомили, що бізнесмен вилетів чартерним рейсом з Харкова в бік Лондона.
  • Удень у поліції з’явилося повідомлення, що бізнесмена викликають на допит як можливого учасника смертельної ДТП.
  • Ярославський дав коментар журналістам, що він спав удома в момент скоєння смертельного ДТП, а про саме ДТП за участі автівки зі свого кортежу дізнався зранку з новин.

Теми: ЯрославськийДТПполіціяХарків
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