У Ярославського твердять, що за кермом автівки, яка збила людину, сидів водій компанії

Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен Олександр Ярославський, зазначає, що за кермом автівки, яка спричинила смертельну ДТП під Харковом, сидів їхній водій.

Джерело: пресслужба DCH

Дослівно: "За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із додаткових служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав".

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Деталі: У пресслужбі твердять, буцімто, відсутність номерних знаків на автівці помітили лише зранку.

Далі, нібито працівники компанії повідомили поліцію, а сам водій поїхав до відділку для допиту й очікує на обрання запобіжного заходу.

У компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

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