У Ярославского утверждают, что за рулем сбившего человека автомобиля сидел водитель компании

Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен Александр Ярославский, отмечает, что за рулем автомобиля, на котором совершили смертельное ДТП под Харьковом, сидел их водитель.

Источник: пресс-служба DCH

Дословно: "За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал".

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Детали: В пресс-службе утверждают, что отсутствие номерных знаков на машине заметили только утром.

Далее, якобы сотрудники компании сообщили полицию, а сам водитель поехал в полицейский участок для допроса и, на данный момент, ожидает избрания меры пресечения.

В компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

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