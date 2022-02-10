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У Ярославского утверждают, что за рулем сбившего человека автомобиля сидел водитель компании

Денис КарловскийЧетверг, 10 февраля 2022, 16:17
У Ярославского утверждают, что за рулем сбившего человека автомобиля сидел водитель компании

Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен Александр Ярославский, отмечает, что за рулем автомобиля, на котором совершили смертельное ДТП под Харьковом, сидел их водитель.

Источник: пресс-служба DCH

Дословно: "За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал".

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Детали: В пресс-службе утверждают, что отсутствие номерных знаков на машине заметили только утром.

Далее, якобы сотрудники компании сообщили полицию, а сам водитель поехал в полицейский участок для допроса и, на данный момент, ожидает избрания меры пресечения.

В компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

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Предыстория: 

  • Утром 10 февраля источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП под Харьковом нашли номерные знаки из автомобиля кортежа харьковского бизнесмена Ярославского. После полуночи 10 февраля на трассе между Харьковом и Мартовым, где проживает бизнесмен, обнаружили мертвого 50-летнего мужчину.
  • Через несколько часов источники УП сообщили, что бизнесмен вылетел чартерным рейсом из Харькова в сторону Лондона.
  • Днем в полиции появилось сообщение о том, что бизнесмена вызывают на допрос как возможного участника смертельного ДТП.
  • Ярославский дал комментарий журналистам, что он спал дома в момент совершения смертельного ДТП, а о самом ДТП с участием автомобиля из своего кортежа узнал утром из новостей.

Темы: ЯрославскийДТПполицияХарьков
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