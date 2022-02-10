У Ярославского утверждают, что за рулем сбившего человека автомобиля сидел водитель компании
Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен Александр Ярославский, отмечает, что за рулем автомобиля, на котором совершили смертельное ДТП под Харьковом, сидел их водитель.
Источник: пресс-служба DCH
Дословно: "За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал".
Детали: В пресс-службе утверждают, что отсутствие номерных знаков на машине заметили только утром.
Далее, якобы сотрудники компании сообщили полицию, а сам водитель поехал в полицейский участок для допроса и, на данный момент, ожидает избрания меры пресечения.
В компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
Предыстория:
- Утром 10 февраля источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП под Харьковом нашли номерные знаки из автомобиля кортежа харьковского бизнесмена Ярославского. После полуночи 10 февраля на трассе между Харьковом и Мартовым, где проживает бизнесмен, обнаружили мертвого 50-летнего мужчину.
- Через несколько часов источники УП сообщили, что бизнесмен вылетел чартерным рейсом из Харькова в сторону Лондона.
- Днем в полиции появилось сообщение о том, что бизнесмена вызывают на допрос как возможного участника смертельного ДТП.
- Ярославский дал комментарий журналистам, что он спал дома в момент совершения смертельного ДТП, а о самом ДТП с участием автомобиля из своего кортежа узнал утром из новостей.