Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Подобається, не подобається": Путін пояснив свої слова

Мазуренко Альона Четвер, 10 лютого 2022, 17:55
Володимир Путін ФОТО KREMLIN.RU

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його слова про Україну "подобається, не подобається — терпи, моя красуне", не мали жодного особистого виміру і стосувалися виключно Мінських угод.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Це не мало жодного особистого виміру, я ніколи у своїй роботі не переходив на особистості. Це не мало жодного особистого виміру.

Питання лише в тому, що коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається в фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами, з точки зору безпеки, зокрема України, то мені здається, що це не той формат.

Якщо держава взяла на себе зобов'язання щодо Донбасу, то всі очікують на їх виконання".

Що було раніше: 7 лютого Володимир Путін глузливо відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що українському президента не подобається жоден пункт Мінських угод, але їх треба виконувати: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк".

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський відреагував на це стримано: сказав, що Україна справді красуня, "моя" з боку Путіна – це перебір, а українська терплячість є проявом мудрості, аби запобігти ескалації конфлікту.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін використав фразу з фольклору, а не з пісні гурту "Красная плєсєнь", у якій подібною фразою описується зґвалтування мертвої красуні.

Теми: ПутінРосіяУкраїнаМінські угоди
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Путін
Білий дім відповів на "терпи, красуне" Путіна: Жарти про зґвалтування обурюють
Байден поговорив телефоном з Макроном після його візиту до Москви і Києва
Кулеба прокоментував слова Макрона про "вирішальні найближчі дні"
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...