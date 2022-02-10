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"Подобається, не подобається": Путін пояснив свої слова

Альона Мазуренко Четвер, 10 лютого 2022, 16:55
Подобається, не подобається: Путін пояснив свої слова
Володимир Путін ФОТО KREMLIN.RU

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його слова про Україну "подобається, не подобається — терпи, моя красуне", не мали жодного особистого виміру і стосувалися виключно Мінських угод.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Це не мало жодного особистого виміру, я ніколи у своїй роботі не переходив на особистості. Це не мало жодного особистого виміру.

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Питання лише в тому, що коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається в фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами, з точки зору безпеки, зокрема України, то мені здається, що це не той формат.

Якщо держава взяла на себе зобов'язання щодо Донбасу, то всі очікують на їх виконання".

Що було раніше: 7 лютого Володимир Путін глузливо відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що українському президента не подобається жоден пункт Мінських угод, але їх треба виконувати: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк".

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Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський відреагував на це стримано: сказав, що Україна справді красуня, "моя" з боку Путіна – це перебір, а українська терплячість є проявом мудрості, аби запобігти ескалації конфлікту.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін використав фразу з фольклору, а не з пісні гурту "Красная плєсєнь", у якій подібною фразою описується зґвалтування мертвої красуні.

Теми: ПутінРосіяУкраїнаМінські угоди
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