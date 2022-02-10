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"Нравится, не нравится": Путин объяснил свои слова

Мазуренко Алена Четверг, 10 февраля 2022, 17:55
Владимир Путин ФОТО KREMLIN.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что его слова об Украине "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", не имели никакого личного измерения и касались исключительно Минских соглашений.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Это не имело никакого личного измерения, я никогда в своей работе не переходил на личности. Это не имело никакого личного измерения.

Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами, с точки зрения безопасности, в том числе Украины, то мне кажется, что это не тот формат.

Если государство приняло на себя обязательства по Донбассу, то все ожидают их выполнения".

Что было раньше: 7 февраля Владимир Путин насмешливо отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что украинскому президенту не нравится ни один пункт Минских соглашений, но их нужно выполнять: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе никак".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на это сдержанно: сказал, что Украина действительно красавица, "моя" со стороны Путина – это перебор, а украинская терпеливость является проявлением мудрости, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин использовал фразу из фольклора, а не из песни группы "Красная плесень", в которой подобной фразой описывается изнасилование мертвой красавицы.

Темы: ПутинРосcияУкраинаМинские соглашения


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