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США назвали економічною війною проти України нові "навчання" Росії

Четвер, 10 лютого 2022, 21:27
США назвали економічною війною проти України нові навчання Росії
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ФЛОТУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Посольство США назвало російською економічною війною проти України блокаду РФ судноплавства у Чорному та Азовського морях під приводом нібито навчань.

Джерело: посольство США в Україні у Facebook

Дослівно: "Російська економічна війна проти України триває.

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Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України".

Передісторія: 

  • Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.
  • Міністерство закордонних справ України висловило офіційну ноту протесту через загрозливі дії Росії в акваторії Чорного та Азовського морів.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що на запланованому засіданні Ради національної безпеки й оборони в п’ятницю 11 лютого розглянуть питання загроз для судноплавства через російську блокаду в морі.
  • Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.
  • В Адміністрації морських портів зазначили, що блокування ділянок Чорного та Азовського морів Росією через "планові артилерійські навчання" фактично заблокують морські шляхи до українських портів.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: СШАЧорне мореАзовське мореРосія
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