США назвали економічною війною проти України нові "навчання" Росії
Четвер, 10 лютого 2022, 22:27
Посольство США назвало російською економічною війною проти України блокаду РФ судноплавства у Чорному та Азовського морях під приводом нібито навчань.
Джерело: посольство США в Україні у Facebook
Дослівно: "Російська економічна війна проти України триває.
Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України".
Передісторія:
- Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.
- Міністерство закордонних справ України висловило офіційну ноту протесту через загрозливі дії Росії в акваторії Чорного та Азовського морів.
- Джерела "Української правди" повідомили, що на запланованому засіданні Ради національної безпеки й оборони в п’ятницю 11 лютого розглянуть питання загроз для судноплавства через російську блокаду в морі.
- Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.
- В Адміністрації морських портів зазначили, що блокування ділянок Чорного та Азовського морів Росією через "планові артилерійські навчання" фактично заблокують морські шляхи до українських портів.
Українська правда