США назвали економічною війною проти України нові "навчання" Росії

Посольство США назвало російською економічною війною проти України блокаду РФ судноплавства у Чорному та Азовського морях під приводом нібито навчань.

Джерело: посольство США в Україні у Facebook

Дослівно: "Російська економічна війна проти України триває.

Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України".

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